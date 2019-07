V Hongkongu protestují proti vládě statisíce lidí, dav poničil čínský státní znak

Demonstrací statisíců lidí pokračuje v Hongkongu vlna protivládních protestů. Hlavním požadavkem demonstrantů je úplné stažení kontroverzního návrhu zákona o vydávání lidí podezřelých z trestného činu do pevninské Číny a vytvoření nezávislé komise, která by vyšetřila policejní násilí při dřívějších protestech.

Demonstrace má podle agentury AP protičínský náboj, na výraz odporu k zasahování Pekingu do hongkongských záležitostí protestující poničili čínský státní znak.

Organizátoři demonstrace si stěžovali, že policie povolila pouze krátkou trasu protestního pochodu a že jeho konec stanovila v hustě obydlené čtvrti Wan Chai, odkud se budou masy lidí obtížně rozcházet.

Policie se chtěla opatřením vyhnout tomu, aby demonstranti procházeli kolem sídla vlády a parlamentu, kde v minulosti často probíhaly potyčky s policií. Budovy i tak preventivně nechala ohradit dva metry vysokými zábranami.

Poté, co průvod došel do cíle, se lidé odmítli rozejít a mnoho z nich pokračovalo k různým úřadům ve městě. Na styčný úřad Číny, který symbolizuje moc tamní komunistické strany, demonstranti házeli vejce, sprejem poničili bezpečnostní kamery a čínský státní znak pocákali černým inkoustem. Jiní protestující vysklili okna policejní služebny házením cihel.

Další lidé se usadili na důležitých křižovatkách v centru města a s pomocí kovových zábran zablokovali dopravu. "Svobodný Hongkong! Demokracii teď!" skandovali podle agentury AP účastníci demonstrace.

Podle organizátorů se protestního pochodu zúčastnilo 430 tisíc lidí, policie však účast odhadla jen asi na třetinu tohoto počtu.

V bývalé britské kolonii se konají demonstrace uplynulých sedm týdnů. Jejich spouštěčem byl návrh zákona o extradici do pevninské Číny. Postupně však přerostly v širší požadavky na zachování demokratických výdobytků, zejména pak svobody vyjadřování a nezávislosti soudnictví.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová sice po vlně nevole právní normu označila za mrtvou, návrh ale formálně nezrušila. Kritici zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům.

Demonstrace se uskutečnila den poté, co vyšly do ulic desetitisíce stoupenců hongkongské vlády. Lidé protestovali proti násilí demonstrantů a vyjadřovali podporu místní policii. I na ní byla podle hongkongského deníku South China Morning Post přítomna skupina postarších aktivistů, kteří rozdávali - z většiny mladým - demonstrantům květiny a vyzývali je, aby se odebrali do bezpečí svých domovů.