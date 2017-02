V historické korupční kauze ve Španělsku padly první tresty. Tajemník lidovců dostal 13 let

před 1 hodinou

Za uplácení, zpronevěru veřejných peněz a podvody odsoudil soud ve Valencii první tři obžalované v jedné z největších korupčních kauz v historii Španělska. Týká se rozsáhlé sítě z let 1999 až 2009, ke které patří podnikatelé, funkcionáři a radní z tehdy vládní Lidové strany. Na 13 let do vězení poslal soud bývalého regionálního tajemníka Lidové strany a podnikatele Francisca Correu. Ten sám přiznal, že spolupracoval s ústředním vedením vládních lidovců a posílal jim část nelegálně získaných peněz. Poté prý činnost přesunul do regionální pobočky strany.

Madrid – Ve španělské Valencii v pátek padly první rozsudky v jednom z největších korupčních skandálů novodobé španělské historie zvaném Gürtel.

V jedné části této kauzy bylo podle listu El País odsouzeno jedenáct lidí za zpronevěru veřejných peněz, uplácení a podvody.

Nejvyšší trest 13 let a tři měsíce vězení dostal bývalý tajemník regionální pobočky vládní Lidové strany (PP) v Galicii Pablo Crespo. Ke 13 letům byl odsouzen hlavní obžalovaný podnikatel Francisco Correa, podle něhož se kauza i jmenuje (Correa znamená španělsky pásek a Gürtel je pásek německy). Devět let vězení a desetiletý zákaz politické činnosti dostala Milagrosa Martínezová, bývalá členka valencijské vlády.

Kauza Gürtel se týká rozsáhlé sítě z let 1999 až 2009, v níž jsou podnikatelé, funkcionáři a radní za PP obžalováni z korupce, zpronevěry, daňových podvodů či falšování dokumentů. Politici, většinou regionální funkcionáři či starostové za PP z oblastí Madridu, Kastilie a Leónu a Málagy, měli podle prokuratury za úplatky ovlivňovat veřejné zakázky.

Hlavní obžalovaný v kauze podnikatel Correa loni před soudem přiznal, že do roku 2004 spolupracoval i s ústředím vládních lidovců a posílal jim část nelegálně získaných peněz. Poté prý činnost přesunul do regionální pobočky strany.

"Pracovali jsme s celým týmem (Josého Maríi) Aznara... poté, co jmenovali předsedou (Mariana) Rajoye, jsme začali operovat ve Valencii," řekl loni Correa. Současný premiér Rajoy vystřídal ve vedení PP Aznara v roce 2004, když se lidovci stali opoziční stranou.

V kauze Gürtel je souzen i bývalý pokladník lidovců Luis Bárcenas, který podle prokuratury vedl dvojí účetnictví strany. Zpronevěřit měl skoro 90 milionů eur (asi 2,4 miliardy korun).

Kauza Gürtel má šest větví, z nichž jednu soudí ve Valencii a ostatní v Madridu.

autor: ČTK