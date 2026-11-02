V halloweenských sladkostech se u sousedů našly špendlíky či hřebíky

V halloweenských sladkostech na některých místech Německa se našly špendlíky, hřebíky a další kovové předměty. Jeden případ je hlášen z Rakouska, píše dnes agentura DPA. Policie zatím neobdržela žádné zprávy o zraněních způsobených těmito cizími předměty.
Případy, kdy si děti v předvečer svátku Všech svatých o víkendu vykoledovaly cukrovinky s kovovými předměty, jsou hlášeny z německých spolkových zemí Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Durynsko, Dolní Sasko, Brémy, Šlesvicko-Holštýnsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Sasko-Anhaltsko. Jeden případ se vyskytl také v rakouském Linci.
Podle dostupných zpráv se problém týká různých cukrovinek, včetně čokoládových tyčinek, žvýkacích bonbonů, želatinových bonbonů a oplatkových řezů.
Například v západoněmeckém městě Essen byly zaznamenány dva takové incidenty. Jeden otec si všiml podezřelých vpichů na obalu čokoládové tyčinky, kterou dostal jeho třináctiletý syn. Při bližším zkoumání objevil uvnitř ukrytý ostrý špendlík.
Další rodiče navíc našli kovové špendlíky v čokoládové tyčince a v sáčku s gumovými bonbony. Vzhledem k tomu, že se incidenty odehrály v různých čtvrtích a týkaly se rozličných druhů sladkostí, policie má podezření, že by za nimi mohlo být více pachatelů. Policie vyzvala rodiny v celém městě k mimořádné opatrnosti.
Jehly i šroubky
Ve Filderstadtu nedaleko Stuttgartu objevily dvě rodiny několik jehel uvnitř oplatkových tyčinek s mléčnou a lískooříškovou náplní. Podle policie nebyly tyto předměty zvenčí nijak patrné.
V bavorském Landshutu byly uvnitř žvýkacích bonbonů a čokoládových tyčinek nalezeny šrouby. Devítiletá dívka z Hannoveru našla šicí jehlu ve třech samostatně zabalených sladkostech - v jedné čokoládové tyčince a dvou žvýkacích bonbonech.
Na základě jednotlivých hlášení zatím nelze vyvodit žádné definitivní závěry s celostátní platností, píše DPA. Policie však v mnoha lokalitách pracuje s podezřením, že jehly byly do sladkostí vloženy úmyslně.
V Linci rovněž otec našel hřebíky ve sladkostech, které jeho děti nasbíraly na Halloween. Podle posledního prohlášení policie ve spolkové zemi Horní Rakousy tyto děti v sobotu dostaly různé čokoládové tyčinky a žvýkací bonbony.
Hřebíky nalezené ve sladkostech byly dlouhé přibližně jeden centimetr a v některých případech nebyly zvenčí vůbec patrné. Policie varovala veřejnost, aby nekonzumovala žádné halloweenské sladkosti nasbírané v dotčených oblastech.
Špičaté či ostré předměty mohou v případě polknutí způsobit vážná vnitřní zranění, například poškození jícnu, žaludku nebo střev, která mohou rychle ohrozit život, upozorňuje DPA.
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