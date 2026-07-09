V Gaze se poprvé po 20 letech chystají volby. Prezident už stanovil termín

Palestinský prezident Mahmúd Abbás ve čtvrtek vydal dekret, ve kterém stanovil datum konání parlamentních voleb na palestinských územích na 28. listopadu. Jestliže se hlasování uskuteční, bude se jednat o první volby do Palestinské legislativní rady po 20 letech, připomíná agentura AFP.
Poslední parlamentní volby se na palestinských územích konaly v roce 2006, kdy je vyhrálo hnutí Hamás. Po násilných střetech v Pásmu Gazy se svým rivalem, Abbásovým hnutím Fatah, Hamás v roce 2007 své oponenty z tohoto území vyhnal a ustanovil tam vládu. Palestinská samospráva vedená Abbásem si udržela politickou kontrolu pouze na Západním břehu. Vzhledem k izraelské okupaci je ovšem Abbásova vláda omezena.
"Prezidentský dekret vyzývá palestinský lid v Jeruzalémě, na Západním břehu a v Pásmu Gazy, aby se v daném termínu zúčastnil svobodných a přímých parlamentních voleb," citovala palestinská agentura WAFA z dekretu.
Konání voleb je součástí reforem, které vyžaduje mezinárodní společenství finančně podporující Palestinskou samosprávu. Ta ale také čelí široké kritice kvůli korupci a upadající legitimitě.
Devadesátiletý Abbás byl zvolen prezidentem v roce 2005. Jeho mandát měl být pouze čtyřletý, byl nicméně prodloužen. Další prezidentské volby se nekonaly a Abbás vládne pomocí dekretů, což vyvolává kritiku na domácí scéně i v zahraničí.
V roce 2021 Abbás vyhlásil parlamentní a prezidentské volby, které ale byly později odloženy na neurčito s odůvodněním, že není zaručena možnost hlasování ve východním Jeruzalémě, který Izrael od roku 1967 okupuje.
Mohlo by vás také zajímat: Složil se na ni celý národ, pak ji ukradli Sověti. Příběh nesmrtelného stroje, který psal dějiny
Prezident Pavel na karlovarském festivalu navštívil Ondříčkův film Šeptej
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek s manželkou Evou na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary navštívil projekci filmu režiséra Davida Ondříčka Šeptej. Večer čeká hlavu státu setkání s českými filmaři. Před městským divadlem Pavla za velkého zájmu médií přivítala delegace festivalu v čele s jeho výkonným ředitelem Kryštofem Muchou. Prezident Pavel navštěvuje karlovarský festival opakovaně.
Ve Zlíně se zřítila další část hořící budovy, nikdo neutrpěl zranění
Ve Zlíně se dnes odpoledne zřítila další, už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Stále platí, že hasiči neevidují žádné zranění. Uvedli to na síti X. Část objektu se zbortila už po poledni. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou, s likvidací rozsáhlého požáru jim pomáhá také vrtulník. Požár stále nemají pod kontrolou.
Opravdu byl Babiš jediný, komu Trump podal ruku? Záběry ukazují trochu jiný příběh
Jeden moment, dva úhly pohledu. Snímky premiéra Andreje Babiše (ANO), s nímž si potřásl rukou americký prezident Donald Trump, obletěly sociální sítě a rozdělily uživatele na dva tábory. Jeden se vysmívá předsedovi vlády, že se na něj Trump ani nepodíval, a protistrana argumentuje, že Babiš byl jediný, komu šéf Bílého domu ruku podal. Jak ale ukazují dostupné záběry, pravda je nakonec někde mezi.
ŽIVĚ Další vlna amerických útoků na Írán: pod palbou byly sklady raket i námořní základny
Americká armáda podle velitelství CENTCOM dokončila v noci na čtvrtek další vlnu úderů na Írán, při níž zasáhla přibližně 90 vojenských cílů včetně systémů protivzdušné obrany, skladů raket a dronů či námořní infrastruktury. Íránské revoluční gardy uvedly, že v odvetě zasáhly americké základny v Kuvajtu a v Bahrajnu.