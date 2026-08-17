"V Gaze bychom měli každou noc cíleně zabít 30 až 40 lidí,“ šokoval izraelský ministr

V Gaze by se měly provádět cílené akce, při nichž by každou noc bylo zabito 30 až 40 Palestinců, prohlásil podle agentury AP v neděli izraelský krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir.
Mnohá z podobných prohlášení Ben Gvira a dalších izraelských představitelů byla již dříve předložena Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ) jako důkaz genocidních záměrů. Izrael popírá, že by se v Gaze dopustil genocidy, připomněla agentura.
"Myslím si, že v Gaze by se měla provádět cílená zabíjení, při nichž by každou noc zemřelo 30 až 40 lidí. A to nejen těch, kteří představují bezprostřední hrozbu - jsou tam lidé, kteří si nezaslouží žít. Neměli by žít. Nejsou to ani lidé," prohlásil Ben Gvir během rozhovoru s bývalým izraelským rukojmím drženým v Pásmu Gazy Romem Braslavskim.
V podcastovém rozhovoru oba hovořili o tom, jak se Izrael zotavuje z útoku teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023. Ben Gvir také Braslavskému slíbil, že se pokusí zařídit, aby mohl být osobně přítomen popravám palestinských vězňů. Ti byli podle nedávno přijatého izraelského zákona o trestu smrti odsouzeni vojenskými soudy za útoky na Izraelce.
Ben Gvir také vyzval k podpoře trvalého odchodu Palestinců z Gazy a současně k budování nových izraelských osad na tomto území. Braslavskému řekl, že "celou Gazu považuje za naši", což podle stanice Al-Džazíra opakoval již mnohokrát.
Izraelská lokální média se o tomto prohlášení zmínila jen okrajově, což podle AP poukazuje na to, jak v období před izraelskými volbami, které se budou konat 27. října, sílí krajně pravicová ideologie, jako je ta Ben Gvirova.
Ministr je jednou z nejvlivnějších osobností v Izraeli. Má značnou kontrolu nad klíčovými částmi izraelského bezpečnostního aparátu - řídí věznice v zemi, kde jsou uvězněny tisíce Palestinců z Gazy a Západního břehu. Již dříve se chlubil snižováním potravinových dávek pro palestinské vězně, podotýká agentura.
Příměří dohodnuté v říjnu 2025 mezi Izraelem a Hamásem zastavilo válku, kterou řada lidskoprávních organizací včetně OSN označují za genocidu. Až donedávna Izrael útočil na Gazu téměř každý den, píše AP. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze si tyto útoky od říjnové dohody o příměří vyžádaly více než 1250 obětí.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci. Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy zabila od počátku války nejméně 73.110 Palestinců a dalších 173.599 zranila. Podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
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