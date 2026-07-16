V Ekvádoru umožňují pet friendly sňatky, jako svědci tam mohou být i psi a kočky

V Ekvádoru mohou na svatbu jít za svědka nejen lidé, ale i domácí mazlíčci. Úřady umožňují „pet friendly“ sňatky, při nichž si novomanželé mohou vedle podpisů svých a svých svědků připojit i otisk tlapky milovaného pejska či kočky. Jeden z takových občanských sňatků popsala televize CNN.
Ačkoli otisk tlapky nemá při sňatcích v Ekvádoru právní platnost, pro lidi uzavírající manželství má nevyčíslitelnou citovou hodnotu. Od května, kdy tuto možnost ekvádorské úřady zavedly, uzavřelo podle agentury AFP sňatek za přítomnosti svých domácích mazlíčků přes 50 párů.
„Mít Lunu na svatbě je opravdu skvělé,“ řekla AFP 38letá Diana Tupizaová po obřadu v Quitu, zatímco její novomanžel držel v náručí fenku pekinéze v růžových šatičkách. Její tlapku předtím otiskl na symbolické osvědčení o pet friendly svatbě do kolonky nazvané Otisk tlapky vašeho chlupatého přítele. „Nová doba,“ komentovala akt nevěstina matka.
V téměř 19milionovém Ekvádoru mají obyvatelé jako domácí mazlíčky 7,6 milionu psů a koček, napsala AFP. „Přizpůsobujeme se moderním potřebám,“ uvedl Ottón Rivadeneira, šéf místního matričního úřadu.
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