Další večírek pobouřil Brity. V sídle premiéra se slavilo i den před pohřbem Philipa

Několik hodin před pohřbem manžela britské panovnice prince Philipa se v sídle britského premiéra konal večírek s účastí asi 30 osob. V Británii bylo přitom v té době v rámci epidemických opatření setkávání členů různých domácností přísně zakázané. Informoval o tom britský deník The Telegraph. Premiér Boris Johnson tak čelí dalšímu z řady skandálů.

Premiérův úřad se za konání večírku omluvil královské rodině. Johnsonův mluvčí Jamie Davies ale řekl, že premiér loni 16. dubna, kdy se večírek konal, v Downing Street nebyl a ani na setkání nebyl pozván.

Johnson na večírku nebyl, protože víkendy tráví na svém venkovském sídle Chequers. Přesto mu zejména opozice vyčítá chování jeho zaměstnanců. "Nemám slov pro kulturu a chování v Downing Street," řekla zástupkyně předáka labouristů Angela Raynerová a dodala, že "ryba smrdí od hlavy".

Večírek v noci z 16. na 17. dubna 2021 byl rozloučením tehdejšího šéfa Johnsonovy komunikace Jamese Slacka, který v této pozici končil a mířil do vedení redakce bulvárního deníku The Sun. Slack měl podle stávající mluvčí Downing Street na kritizované akci projev, za své tehdejší chování se nyní omluvil.

"Chtěl bych se bezvýhradně omluvit za hněv a bolest, které jsem způsobil," uvedl Slack ve svém prohlášení. "Je mi to hluboce líto a beru na sebe plnou odpovědnost," dodal.

List The Telegraph také popsal, že večírek pokračoval do ranních hodin na zahradě domu a hrála k němu hudba. Jednoho z hostů údajně poslali s kufříkem do nedalekého obchodu, aby nakoupil několik lahví vína.

Mnoho Britů tento skandál zasáhl i svým symbolickým rozměrem. Zatímco královna Alžběta II. oplakávala zesnulého manžela, jenž po jejím boku strávil 73 let, tak v sídle premiéra se konal večírek plný alkoholu a tance. Fotografie královny v černém, kterak 17. dubna sedí zcela sama na dřevěné lavici na pohřbu vévody z Edinburghu, byla příkladem dodržování pandemických pravidel královskou rodinou i smutku, píše DPA.

Johnsonův mluvčí Davies připustil, že večírek vyvolal "značné rozhořčení veřejnosti". "Je hluboce politováníhodné, že se to konalo v době národního smutku a číslo deset se (královskému) paláci omluvilo," uvedl mluvčí, přičemž použil zkrácené označení premiérova úřadu na adrese Downing Street číslo deset.

Johnson je pod palbou kritiky opozice i některých straníků po zprávách o několika večírcích v prostorách premiérova sídla v době předloňských přísných opatření proti šíření koronaviru. Naposledy média informovala o zahradní party v Downing Street, na které Johnson připustil svou účast. Řekl, že se domníval, že jde o pracovní schůzku, jejíž konání odpovídalo tehdejším restrikcím. Za večírek se nicméně omluvil.

Nejméně pět údajných večírků, které se v době uzávěr konaly ve vládních budovách, momentálně prošetřuje vládní úřednice Sue Grayová. Kromě zahradní party šlo o vánoční večírky či popracovní setkání zaměstnanců. Grayová má vydat svou zprávu do konce měsíce.