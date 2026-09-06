V Dillí se zřítila studentská kolej a zavalila na 40 lidí, nejméně jeden mrtvý

Nejméně jeden člověk zahynul a na čtyři desítky dalších zůstaly zavaleny či uvězněny v troskách budovy, která se v neděli zřítila ve studentské čtvrti v Dillí. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na místní úřady. Na místě pokračují záchranné práce, podle indické tiskové agentury ANI se zatím podařilo z trosek vyprostit šest živých lidí, dva byli hospitalizováni v kritickém stavu.
Pětipodlažní budova, v níž se nacházela chlapecká kolej, se zřítila v hustě obydlené čtvrti Satja Nikétan, v níž se nachází množství studentských ubytoven v blízkosti kampusu univerzity v Dillí. Zatím není jasné, co způsobilo její zhroucení.
Zástupce hasičů agentuře AP sdělil, že v troskách zůstává uvězněno 30 až 40 lidí. Poslanec Anil Šarma podle AP uvedl, že několik lidí se už podařilo zachránit a někteří další, kteří jsou stále uvězněni pod troskami, volají mobilními telefony o pomoc a záchranáři jsou s nimi v kontaktu.
V některých částech Indie často hrozí nebezpečí zhroucení budov zvláště během monzunového období od června do září, kdy silné či dlouhotrvající deště mohou narušit jejich stárnoucí konstrukce, poznamenala AP.
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