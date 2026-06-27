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Zahraničí

V Dánsku byla naměřena historicky nejvyšší teplota 36,6 stupně Celsia

ČTK

V Dánsku padl absolutní teplotní rekord pro tuto severskou zemi. Z oblasti severně od města Odense na ostrově Fyn hlásí místní meteorologická služba 36,6 stupně Celsia.

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ilustrační fotoFoto: HN – Lukáš Bíba
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„S teplotou 36,6 stupně Celsia severně od Odense jsme zažili nejteplejší den, jaký kdy byl zaznamenán od roku 1874,“ uvedla meteorologická služba na síti X s odkazem na rok, kdy bylo v zemi započato soustavné měření teplot. Rekordní teplota byla naměřena na místním letišti Hanse Christiana Andersena.

Předchozí dánský rekord pochází z 10. srpna roku 1975, kdy byla v Holstebro zaznamenána teplota 36,4 stupně Celsia.

Další překonání dosavadních teplotních rekordů o víkendu očekávají i středoevropské země včetně České republiky.

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