V čínské léčebně pro internetově závislé zemřel chlapec. Měl několik zranění

před 1 hodinou

Na jedné z čínských léčeben pro závislé na internetu zemřel na začátku srpna osmnáctiletý mladík. Podlehl četným zraněním, napsal britský server BBC. Počet zařízení, která bojují s internetovou závislostí, se v poslední době v Číně zvýšil. Některá jsou přitom známá přísnou až vojenskou disciplínou a kvůli příliš tvrdým praktikám se už dříve setkala s odporem. Rodiče umístili mladíka do léčebny na začátku srpna. O dva dny později jim personál oznámil, že chlapec byl urychleně převezen do nemocnice, kde zemřel. Podle lékařů mladík utrpěl 20 vnějších a několik vnitřních zranění. Nejde o první kontroverzní případ. Loni zabila dívka svoji matku za to, že ji posílala do léčebny, kde ji zneužívali.

