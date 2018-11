V Číně najelo auto do davu před školou, pět lidí zemřelo

Pět lidí zemřelo a 18 jich bylo zraněno poté, co vjelo auto do davu před základní školou v severovýchodní Číně. Příčina srážky je dosud neznámá, informovala agentura AP s odkazem na čínská státní média.

Incident se odehrál v pobřežním městě Chu-lu-tao asi 400 kilometrů východně od Pekingu. Bezpečnostní kamera ukázala řadu dětí přecházejících ulici před svou školou, když v tom se přiblížilo auto, přejelo do jiného pruhu a najelo do davu. Ze záběrů není jasné, zda šlo o vědomý útok automobilem, či nikoliv.

Čínská státní televize CCTV uvedla, že řidič vozidla byl vzat do vazby. Pozadí útoku je dosud předmětem vyšetřování. Místní policie ho odmítla komentovat.

Nejlidnatější země světa zažila v poslední době řadu úmyslných útoků na lidi s pomocí auta. Minulý měsíc vjel nožem vyzbrojený muž do skupiny chodců ve městě Ning-po, přičemž zabil dva lidi a 16 jich zranil. V září zemřelo 11 lidí a 44 jich bylo hospitalizováno po útoku muže, který najel svým SUV do davu v provincii Chu-nan. Po nárazu do lidí z automobilu ještě vyskočil a na oběti zaútočil bodnou zbraní.

Nejčastější motivací bývá duševní choroba, vyloučení jedince ze společnosti či pomsta.