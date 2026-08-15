V Chorvatsku vypukl další požár, plameny se šíří na ostrově Dugi otok

Na chorvatském ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči jsou nuceni přisouvat trajektem posily, podle nich se plameny šíří lesem a keři. Oheň ohrožuje i domy, informovala stanice HRT. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přicházejí poté, co požár u letoviska Omiš v pátek přinutil úřady evakuovat přes 2000 lidí včetně asi 300 českých turistů.
„Požár na Dugém otoku je ve fázi plného rozhoření. Šíří se a terén je velmi těžko přístupný, protože je porostlý velmi hustým křovím. V celé oblasti se nachází řada budov. Některé z nich je třeba chránit,“ sdělil šéf zadarských hasičů Matej Rudić.
S plameny bojují místní hasiči ze Sali a Božavy, ale na ostrov byly přivolány posily. Asi 15 vozidel s hasiči, kteří ještě v pátek hasili požár na pevnině nedaleko Zadaru, dopravil na Dugi otok zvláštní trajekt.
V Omiši jižně od Splitu v pátek dostali hasiči pod kontrolu požár, který byl podle nich jedním z nejhorších v dějinách země. Jedna žena zemřela a více než 30 lidí bylo zraněno, část z nich je v nemocnici. Shořel i velký počet domů. Evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi bylo podle českého ministerstva zahraničí i 300 českých turistů.
Od začátku roku lesní požáry v Chorvatsku zasáhly na 10 tisíc hektarů území, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 nárůst o 75 procent, uvedla agentura AFP. Kromě sucha a vysokých teplot přispívá ke vzniku požárů v Chorvatsku vylidňování vnitrozemí a postupné zarůstání krajiny křovím a stromy.
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