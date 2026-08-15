Přeskočit na obsah
Benative
15. 8. Hana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

V Chorvatsku vypukl další požár, plameny se šíří na ostrově Dugi otok

ČTK

Na chorvatském ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči jsou nuceni přisouvat trajektem posily, podle nich se plameny šíří lesem a keři. Oheň ohrožuje i domy, informovala stanice HRT. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přicházejí poté, co požár u letoviska Omiš v pátek přinutil úřady evakuovat přes 2000 lidí včetně asi 300 českých turistů.

Greece Wildfires
Ilustrační fotoFoto: Reuters
Reklama

„Požár na Dugém otoku je ve fázi plného rozhoření. Šíří se a terén je velmi těžko přístupný, protože je porostlý velmi hustým křovím. V celé oblasti se nachází řada budov. Některé z nich je třeba chránit,“ sdělil šéf zadarských hasičů Matej Rudić.

S plameny bojují místní hasiči ze Sali a Božavy, ale na ostrov byly přivolány posily. Asi 15 vozidel s hasiči, kteří ještě v pátek hasili požár na pevnině nedaleko Zadaru, dopravil na Dugi otok zvláštní trajekt.

Související

V Omiši jižně od Splitu v pátek dostali hasiči pod kontrolu požár, který byl podle nich jedním z nejhorších v dějinách země. Jedna žena zemřela a více než 30 lidí bylo zraněno, část z nich je v nemocnici. Shořel i velký počet domů. Evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi bylo podle českého ministerstva zahraničí i 300 českých turistů.

Od začátku roku lesní požáry v Chorvatsku zasáhly na 10 tisíc hektarů území, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 nárůst o 75 procent, uvedla agentura AFP. Kromě sucha a vysokých teplot přispívá ke vzniku požárů v Chorvatsku vylidňování vnitrozemí a postupné zarůstání krajiny křovím a stromy.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
horko vedro počasí rekord teplo léto prázdniny koupání
horko vedro počasí rekord teplo léto prázdniny koupání
horko vedro počasí rekord teplo léto prázdniny koupání

Vlna veder přináší i vlnu dezinformací. Šíří se také v Česku

Evropa letos zažívá rekordní vlny extrémních veder. S vysokými teplotami se ale vracejí i známé dezinformace o klimatu. Zpochybňují souvislost mezi vedry a změnou klimatu, zlehčují zdravotní rizika nebo útočí na klimatická opatření. Objevují se na sociálních sítích, v médiích i ve vyjádřeních některých politiků.

Russian air and missile attack in Zaporizhzhia
Russian air and missile attack in Zaporizhzhia
Russian air and missile attack in Zaporizhzhia

ŽIVĚ Ruské drony zaútočily na Sumskou oblast, zabily matku a jejího syna

Dva lidé v pátek ráno zemřeli při ruském dronovém útoku v severoukrajinské Sumské oblasti. Podle regionální vojenské správy je obětí 29letá žena a její devítiletý syn. Ve čtvrtek večer Rusko podniklo rozsáhlý útok na Kramatorsk a jeho předměstí, úřady hlásí jednoho mrtvého a 17 zraněných.

Reklama
Obranný granát F-1
Obranný granát F-1
Obranný granát F-1

Vlna veder ve Francii odpálila i starý druhoválečný granát

V rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli několika po sobě jdoucím letním vlnám veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát z druhé světové války. S odkazem na bezpečnostní složky o tom v sobotu informovala agentura AFP.

Reklama
Reklama
Reklama