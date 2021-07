V Chorvatsku roste nervozita. V letoviscích přibývá nakažených, města zavádí postihy

Dovolenková sezona v Chorvatsku je v plném proudu. V červenci tu podle údajů ministerstva pro turismus pobývalo přes 700 tisíc hostů - jen o čtvrtinu méně než v rekordním předpandemickém roce 2019. Hoteliéři a provozovatelé restaurací mají přesto obavy. Pobřeží Jaderského moře totiž na konci minulého týdne přišlo o zelený, tedy z pohledu šíření koronaviru nejbezpečnější status.

Mapu rizika nákazy koronavirem aktualizuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v závěru každého týdne. Členské státy EU často právě na jejím základě zavádí nebo naopak ruší omezení pohybu v rámci evropské sedmadvacítky.

Poslední verze mapy, která vychází z dat nasbíraných zhruba za první polovinu července, naznačuje zhoršující se situaci právě v populárních turistických letoviscích v Chorvatsku. Země jako celek je v tuto chvíli co do počtu nově nakažených zhruba na úrovni loňského července, kdy ovšem ještě nebylo dostupné očkování ani pravidelné testování. Obě dávky vakcíny zatím dostalo jen asi 33 procent Chorvatů, v Česku je to o sedm procentních bodů více.

Updated 🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/K2oaO7oqzq — ECDC (@ECDC_EU) July 15, 2021

Vládní představitelé v Záhřebu i zástupci cestovního ruchu hlasitě vyzývají k obezřetnosti. "Buďte rozumní, očkujte se a dodržujte epidemiologická opatření," prohlásila ministryně pro turismus Nikolina Brnjacová. A šéf rezortu vnitra Davor Božinović ve středu večer oznámil zavedení dodatečných omezení týkajících se právě pobřežních oblastí: návštěvníci všech hromadných akcí budou od pondělí potřebovat potvrzení o bezinfekčnosti. Organizátoři pak budou potřebovat posvěcení hygieniků. "Čísla rostou, musíme něco udělat," řekl v rozhovoru pro server Dnevnik.

Někteří komunální politici už dříve zavedli nové postihy, kterými se snaží šíření viru zabránit. Například primátor Dubrovníku Mato Franković vyhrožuje omezením možnosti využívat městský veřejný prostor těm provozovatelům barů a restaurací, kteří na restrikce nebudou brát ohled. V oblasti Zadaru pak úřady dočasně zakázaly pořádání koncertů a jiných akcí s živou hudbou pod širým nebem.

Dochází čas

Podobně jako chorvatské pobřeží je na tom z jihoevropských turistických destinací také jih Francie a části Řecka. Španělsko a Portugalsko jsou na mapě červené a tmavě červené, což je řadí mezi rizikové oblasti.

V Chorvatsku nyní panují velké obavy, že je jen otázkou času, než se na červený seznam přesune taky. "Znamenalo by to mnohem složitější podmínky pro návrat cizinců domů, což by nás dostalo do stejné situace, jaká nastala už vloni," varovala šéfka Chorvatského úřadu pro veřejné zdraví Ivana Pavić Šimetinová. Tehdy se už na sklonku srpna začaly jednotlivé evropské státy postupně zavírat návštěvníkům a znovuzavádět i omezení běžného života.

Podle zástupců chorvatského cestovního ruchu dochází zemi čas na to, letošní sezonu ještě zachránit. Turismus přitom tvoří asi pětinu ekonomiky státu, což je jeden z nejvyšších podílů v celé Evropě. "Situace v konkurenčních zemích není dobrá a to nám musí být varováním," citovalo ministryni Brnjacovou Chorvatské sdružení pro turismus. Následující týdny podle ní budou zásadní: do země přijede nejvíc turistů z celého roku, a jenom pokud se podaří udržet šíření viru pod kontrolou, může sezona pokračovat i hluboko do podzimu.

Počítat nakažené?

Chorvaté v souvislosti se změnou barvy na evropské mapě ECDC kritizují i způsob, jakým úřad rizikovost jednotlivých oblastí vyhodnocuje.

Například severní část Jadranu, Istrie, se dlouhodobě brání tomu, že je celé pobřeží považováno za jeden celek. Dále na jih, zejména v okolí města Zadar, kde se nachází i populární letoviska Pakoštane nebo Biograd na Moru, jsou totiž počty nově nakažených výrazně vyšší. Německo, které svá cestovní omezení vydává i pro jednotlivé regiony zvlášť, tak už dříve označilo okolí Zadaru za rizikové.

Chorvatsko: jaká aktuálně platí pravidla Pro vstup do země potřebují občané EU předložit platný digitální covidový certifikát. Je možné jej případně nahradit negativním testem, dokladem o očkování nebo prodělání nemoci covid-19.

potřebují občané EU předložit platný digitální covidový certifikát. Je možné jej případně nahradit negativním testem, dokladem o očkování nebo prodělání nemoci covid-19. Úřady doporučují před cestou vyplnit registrační formulář.

před cestou vyplnit registrační formulář. Ve vnitřních veřejných prostorách včetně MHD platí povinnost nosit chirurgickou nebo jinou ochrannou roušku.

platí povinnost nosit chirurgickou nebo jinou ochrannou roušku. Zahrádky restaurací mají otevřeno do půlnoci, restaurace a pekárny smějí servírovat jídlo i ve vnitřních prostorách, rovněž do půlnoci. Poté je zakázán i prodej alkoholu.

A kritika v posledních týdnech míří i na samotnou metodiku, na jejímž základě ECDC na cestovní mapě Evropy přiřazuje barvy. Jako hlavní měřítko totiž slouží počet nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny. Například berlínský Institut Roberta Kocha navrhuje, aby se s postupujícím očkováním více zohledňovalo zatížení nemocnic - lidé s oběma dávkami vakcíny totiž v mnohem méně případech trpí covidem-19 s tak vážnými příznaky, že by potřebovali hospitalizaci.

Podobně se vyjádřil také spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn. Německo přitom ve své reakci na pandemii patří v Evropě spíš k opatrnějším státům. V Chorvatsku to vítají.

"Naznačuje to, že jsme vstoupili do fáze, kdy nejdůležitějším měřítkem pro posouzení situace není počet nakažených, ale hospitalizace a počet úmrtí," řekl deníku Jutarnji list ředitel tamního svazu cestovního ruchu Veljko Ostojić. Co do počtu hospitalizovaných pacientů bylo Chorvatsko v první polovině července na podobné úrovni jako třeba Itálie nebo Slovinsko, výrazně hůř jsou na tom Kypr, Bulharsko, Francie, Španělsko, Portugalsko nebo Velká Británie.

Na evropské cestovní mapě je v tuto chvíli většina kontinentu včetně Česka zelená, tedy v nejbezpečnější kategorii. Další aktualizaci je možné očekávat ve čtvrtek, tuzemské ministerstvo zdravotnictví pak na jejím základě mění svá nařízení zpravidla vždy v pátek.

VIDEO: Pandemie neskončila, tvrdí šéf Světové zdravotnické organizace (WHO).