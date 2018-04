V Chile zemřel ve 121 letech údajně nejstarší muž světa. Osudným se mu stal pád z postele

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Santiago de Chile - V Chile tento týden zemřel údajně nejstarší člověk světa, 121letý Celino Villanueva. Muži, který žil přes 20 let v adoptivní rodině, se stal osudným pád z postele, při němž si poranil plíci, informoval ve čtvrtek britský deník The Guardian.

Když před 22 roky vyhořel Villanuevovi dům a ve svých 99 letech neměl kam jít, vzala si jej do péče tehdy pětašedesátiletá Marta Ramírezová. Myslela si, že to nebude na dlouhou dobu, a chtěla mu zpříjemnit poslední měsíce života. V její rodině však strávil téměř čtvrtstoletí.

"Jsme velice smutní. Byl nedílnou součástí naší rodiny," řekla listu dcera Ramírezové Ivonne Moralesová, která s matkou o starého muže pečovala. Podle její rodiny nikdy nebyl ženatý, neměl děti a nevědělo se o žádném blízkém příbuzném. O tom, že by jej daly do pečovatelského ústavu, prý ženy nepřemýšlely, neboť byly přesvědčeny, že by jej tam čekala brzká smrt.

Villanuevovi se nedostalo uznání od komisařů Guinnessovy knihy rekordů, neboť nebylo možné dostatečně věrohodně doložit datum jeho narození. Certifikát nejstaršího žijícího muže drží v současnosti 112letý Japonec Masazo Nonaka, vůbec nejstarším žijícím člověkem je jeho o pět let starší krajanka Nabi Tadžimaová.

Chilské úřady však Villanuevův věk oficiálně potvrdily. Když mu předloni vydávaly nový občanský průkaz, doručil mu jej osobně jeden z vládních ministrů. Považoval to za čestný úkol, neboť v kolonce datum narození stálo 25. července 1896.

Osudným se Villanuevovi stal pád z postele, při němž si zlomil tři žebra. Jedno z nich propíchlo plíci a starý muž musel okamžitě do nemocnice. Lékařům se po nutné operaci zprvu zdálo, že se začíná zotavovat, pak se však jeho stav dramaticky zhoršil a v úterý zavolali k jeho posteli kněze.