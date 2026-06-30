Přeskočit na obsah
Benative
30. 6. Šárka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

V Chile začal mapovat vesmír nový dalekohled. Zapojili se i čeští vědci

ČTK

Obrovské množství astronomických dat a záznamy proměn na obloze, získají vědci díky velkému přehlídkovému dalekohledu pro mapování vesmíru, který v úterý v noci začal fungovat v chilské Observatoři Very C. Rubin. Za tři noci dokáže dalekohled nasnímkovat celou jižní oblohu, což bude opakovat po následujících deset let. Na výzkumu se podílejí i vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Pohled na Observatoř Very C. Rubin
Pohled na Observatoř Very C. RubinFoto: NSF's NOIRLab – Vera C. Rubin Observatory
Reklama

Ředitel ústavu a astrofyzik Michael Prouza je zástupce Česka v radě observatoře. Úlohou českého týmu bude v nasbíraných datech hledat kosmické katastrofy, například výbuchy vzdálených supernov.

Podle Prouzy dalekohled umožní objev desetitisíců nebo i statisíců planetek ve Sluneční soustavě. „Budeme pozorovat miliardy galaxií, jejich tvary, jejich deformace, jejich gravitační čočkování. Těch objektů se nafotí obrovité množství a my budeme využívat velké síly statistiky k jejich analýze,“ popsal astrofyzik.

Související

Dalekohled je vybavený největší digitální kamerou. Ostatní přehlídkové dalekohledy překonává především velikostí hlavního zrcadla, které dokáže nashromáždit mnohem více světla a zachytit i mnohem slaběji zářící objekty. Kamera je napojena na výkonný systém pro zpracování dat.

Snímek hvězdného pole v souhvězdí Vlka (Lupus) pořízený velkým přehlídkovým dalekohledem.
Snímek hvězdného pole v souhvězdí Vlka (Lupus) pořízený velkým přehlídkovým dalekohledem.Foto: Vera C. Rubin Observatory – Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA

První data začal dalekohled sbírat loni na jaře. Snímky byly zpřístupněny veřejnosti při akci První světlo, která se konala v červnu 2025 na mnoha místech světa včetně Prahy. Poté následovalo období zkušebního provozu, ve kterém dalekohled pořizoval po část noci snímky oblohy, zatímco technici a softwaroví odborníci pracovali na vylepšení jeho snímacích systémů.

Reklama
Reklama

Uvedení dalekohledu do ostrého provozu trvalo rok, namísto původně předpokládaných šesti měsíců.

Související

„Řešili jsme několik technických problémů, ten nejzásadnější byl s chlazením zrcadla. Zrcadlo bylo vyrobeno v Arizoně a až po převezení na místo a instalaci v Chile jsme mohli začít testovat jeho reakce na klimatické podmínky a změny teploty přímo na místě na hoře Cerro Pachón ve výšce 2682 metrů,“ sdělil softwarový inženýr a člen týmu, který programuje části řídicího systému dalekohledu Petr Kubánek.

Další ze snímků pořízených dalekohledem.
Další ze snímků pořízených dalekohledem.Foto: Vera C. Rubin Observatory – NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA

Uvedení do provozu zdrželo i několik zemětřesení. Systém dalekohledu je připravený tak, aby si se zemětřeseními poradil, protože v oblasti je jejich výskyt se slabší až střední silou častý. Bylo ale nutné otestovat i funkčnost dalekohledu při silnějším zemětřesení, po němž inženýři upravili parametr chování systému, a v současnosti čekají na další možnost otestování při výraznějších otřesech.

Observatoř Very C. Rubin vznikla před 25 lety. Je vybudována na hoře Cerro Pachón v severním Chile, kde jsou ideální podmínky pro pozorování díky suchému vzduchu, minimální oblačnosti a temné obloze.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Úchvatný časosběr z vesmíru. Astronaut natočil polární záři z ISS

Astronauti na ISS natočili polární záři nad Zemí. | Video: NASA
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Končící vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v rozhovoru s Aktuálně.cz
Končící vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v rozhovoru s Aktuálně.cz
Končící vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v rozhovoru s Aktuálně.cz

Babiš ji viděl jako součást skvělého tandemu. Ona ale rezignovala. Na protest kvůli „jeho“ změnám

Jakmile se od 1. července rozjedou rozsáhlé změny, při kterých vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha s podporou premiéra Andreje Babiše přesunula část práce úřadu na ministerstva, nebude u toho už Lucie Fuková – vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Podle ní jsou změny špatné, a proto rezignovala. Aktuálně.cz vysvětlovala, proč má obavy, že změny Romům mohou víc uškodit než pomoct.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama