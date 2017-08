V Chicagu se střílí jako za Al Caponeho. Policie zkouší nové technologie, mapující riziková místa

před 11 minutami

To, co se letos stalo o prodlouženém červencovém víkendu po Dni nezávislosti, chicagská policie dlouho nepamatuje. Ve třetím největším městě USA tehdy kvůli střelbě zemřelo čtrnáct lidí. Další desítky osob byly zraněny. Chicago trápí násilí dlouhodobě. Nově policie zkouší moderní technologie, které dokážou předpovědět, kde se stane zločin.

Chicago - Pokaždé to začalo nevinně. Hádka mezi řidičem a cyklistou na rušné ulici. Potyčka o místo na lavičce ve Smithově parku. Spor mezi muži, kteří popíjeli v jednom z nesčetných barů v Chicagu.

Jeden z účastníků hádky následně vytáhl pistoli nebo revolver a začal střílet.

Americké město Chicago je prosáklé zločinem. Zbraň tady nosí každý druhý, ať už legálně, nebo ne. To, co se ale letos událo o prodlouženém červencovém víkendu po Dni nezávislosti, policie dlouho nepamatuje.

Během pouhých pěti dnů, od 4. do 8. července, se tu terčem střelby stalo 102 lidí. Čtrnáct z nich zemřelo. Nejmladšímu z postřelených bylo třináct, nejstaršímu šedesát let.

Příčinou střelby byla v drtivé většině případů naprostá malichernost. Velkou roli sehrál i alkohol.

"Lidé celý den popíjejí, dojde k hádce a vše se rychle vymkne kontrole," řekl místnímu deníku Chicago Tribune policejní mluvčí Anthony Guglielmi. "Je to velmi frustrující."

Osudného víkendu nepomohlo chicagské policii ani to, že do ulic poslala třináct set strážníků navíc. To je zhruba desetina celého místního policejního sboru.

Policie během pěti dní v Chicagu zabavila 159 kusů střelných zbraní. Podle médií to připomíná dvacátá léta minulého století a časy prohibice, kdy se ve městě rozpoutala válka gangů ovládajících černý trh s alkoholem.

Úřady se snaží vypořádat s problémem už delší dobu. Naposledy sáhly po moderní technologii, která monitoruje střelbu v ulicích a následně dokáže předpovídat, kde dojde ke zločinu.

Algoritmus předvídání zločinu

V řídicí místnosti policejního ředitelství ve čtvrti South Side sledují policisté na velikých monitorech digitální mapy. Počítačový algoritmus na nich předvídá, kde ve městě by v nejbližší době mohl být spáchán zločin.

Vedení chicagské policie uznává, že na vyřešení problému s vysokou kriminalitou jen tohle nestačí. Čísla jsou ale působivá.

Například v 7. okrsku ubylo během prvního letošního půlroku 39 procent incidentů s použitím střelné zbraně. Ve srovnání s loňským rokem také klesl počet vražd o třetinu.

"Občané začínají pociťovat skutečnou změnu," uvedl pro agenturu Reuters policejní velitel 7. okrsku Kenneth Johnson.

Technologii testují tři další chicagské okrsky. I v nich policisté zaznamenali méně střelby a vražd.

Loni bylo v Chicagu, třetím největším městě USA s 2,7 milionu obyvatel, zavražděno 762 lidí a čtyři tisíce dalších byly zraněny střelbou.

Několik moderních systémů

Jednou z nových technologií 7. okrsku chicagské policie je program na předpověď kriminality, který vytvořila společnost Azavea. Kombinuje policejní data se společensko-ekonomickými informacemi, polohou sídel místních firem a obchodů a předpovědí počasí.

Speciální detekční systém od společnosti ShotSpotter zase dokáže přesně určit místo, kde došlo ke střelbě.

Dále policie využívá databázi osob s potenciálem účastnit se střetů s použitím střelných zbraní, kterou vyvinul Illinoiský technologický institut.

Informace o tomto systému tají. Přiznala jen, že počítačový algoritmus počítá s osmi faktory - například s příslušností k pouličnímu gangu nebo předchozím zatčením kvůli drogám.

Každý člověk v databázi podle toho dostane určitý počet bodů mezi 0 a 500. Čím jsou dané osoby rizikovější, tím je toto číslo vyšší.

Přístroje policisty nenahradí

Někteří odborníci se ale obávají, že nové technologie se mohou ukázat jako kontraproduktivní. Mohly by prý odvádět pozornost policistů od skrytých příčin násilí ve městě.

"Najít správné řešení bude velmi obtížné," říká Andrew Ferguson, profesor práva na University of the District of Columbia a autor knihy o nových policejních technologiích. "Zahrnuje to lepší systém vzdělávání, boj s chudobou a duševními nemocemi."

Stejné nebo podobné technologie jako v Chicagu vyzkoušela v poslední době také americká města San Francisco, Philadelphia, Denver nebo Washington.

"Nedokážeme samozřejmě s přesností říct, kde bude spáchán další zločin," upozorňuje však šéf technických služeb chicagské policie Jonathan Lewin. "Tyhle přístroje nemohou nahradit policisty v ulicích."