V Česku jsem nebyl, tvrdil Trumpův osobní právník. Mobilní data prý dokazují, že byl

Někdejší osobní právník současného amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen byl v létě 2016 v Praze, což dokazuje záznam přihlášení jeho mobilního telefonu do české mobilní sítě. Dnes to s odvoláním na čtyři své zdroje uvedla americká agentura McClatchyDC, která se věnuje politickému zpravodajství z Washingtonu.

Americká média již dříve uváděla, že Cohen do české metropole odcestoval, aby zde během americké předvolební prezidentské kampaně navázal kontakty s Kremlem. Cohen to dosud veřejně popíral a tvrdil, že v České republice nikdy nebyl.

Cohenovu přítomnost v Praze či v okolí české metropole dokládá podle McClatchyDC nejen zmíněný záznam přihlášení jeho telefonu do české sítě, ale také odposlechy pořízené blíže neupřesněnou východoevropskou tajnou službou. Ta podle agentury zachytila rozhovor Rusů, z nichž jeden poznamenal, že Trumpův nyní již bývalý právník v Praze byl. Pokud jde o tento rozhovor, agentura McClatchyDC své tvrzení podepřela dvěma nejmenovanými zdroji.

Cohen v minulosti opakovaně popíral, že by Prahu navštívil. Tento týden jeho mluvčí Lanny Davis řekl, že na svém tvrzení trvá. "Nikdy nebyl v Praze, nikdy nebyl v České republice," řekl Davis.

McClatchyDC upozornil, že toto je Cohenův veřejný postoj, který se může lišit od toho, co řekl zvláštnímu vyšetřovateli Robertu Muellerovi. Ten kauzu ruské role v amerických prezidentských volbách rozplétá. Muellerův mluvčí Peter Carr záležitost komentovat odmítl.

Deník The Washington Post poznamenal, že pokud Cohen skutečně Prahu navštívil, vrhá to zcela nové světlo na Muellerovo vyšetřování. McClatchyDC v této souvislosti poznamenal, že otázkou zůstává, co Cohen o schůzce v Praze vyšetřovatelům řekl a zda o své české misi informoval i Trumpa.

Cohena v prosinci poslal newyorský soud nepodmíněně na tři roky do vězení za to, že během prezidentské volební kampaně zaplatil za mlčení dvěma ženám, které tvrdily, že měly s Trumpem poměr. Podle soudu šlo o porušení pravidel pro financování volební kampaně. Trump románky s ženami popírá a platby za mlčení považuje za Cohenovy soukromé transakce, ze které nese odpovědnost jeho bývalý právník.