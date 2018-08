AKTUALIZOVÁNO před 47 minutami

Bez zjevných příčin dnes v centru Moskvy zaútočil mladý střelec na policejní hlídku. Podle agentury TASS se incident odehrál nedaleko budovy ruského ministerstva zahraničí. Policisté palbu opětovali a útočník po převozu do nemocnice zemřel. Jeden policista by při incidentu zraněn. Pachatelem byl podle ruských vyšetřovatelů jednatřicetiletý Renat Kunašev, přistěhovalec z Kavkazu. Zaútočil na policisty, kteří chránili vchod do jednoho ze zahraničních velvyslanectví. Důvodem útoku mohla být údajně snaha zmocnit se policejních zbraní.