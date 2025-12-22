V centru Giessenu vjel řidič do lidí na autobusové zastávce, čtyři zranil

V centru německého Giessenu vjel v pondělí řidič do skupiny lidí na autobusové zastávce, přičemž čtyři z nich zranil, některé těžce. Informuje o tom agentura DPA, podle níž zatím policie neví, jestli tak učinil úmyslně. Řidič původem z Ázerbájdžánu byl zadržen.
Dvaatřicetiletý muž podle dosavadních policejních poznatků na semaforech vrazil do dvojice aut, a pak pokračoval v jízdě směrem k autobusové zastávce. Když zde narazil do lidí, popojel ještě o kousek dál, a pak zastavil.
Případ vyšetřuje policie. Její mluvčí zatím nechtěl sdělit, jestli policie vyhází z toho, že šlo o nehodu, či úmyslný čin. Podle DPA tak není jasné, jestli nebylo záměrem řidiče přiblížit se také k nedaleké pěší zóně. Zda muž utrpěl zranění, také zatím není zřejmé.
Rusko odmítlo americký návrh na vánoční příměří a zjevně se připravuje podniknout proti Ukrajině o svátcích rozsáhlé útoky, varoval dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Za klíčové podle ukrajinských médií označil posílení protivzdušné obrany. "Je v jejich povaze provést masivní útok na naše Vánoce. Uvědomujeme si, že v těchto dnech mohou podniknout rozsáhlé útoky.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí uvedl, že příští týden bude s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jednat o íránských jaderných aktivitách i o další fázi Trumpova mírového plánu pro Pásmo Gazy. Informuje o tom agentura Reuters.
Působil jako protokolář u tří českých prezidentů a také v kontroverzní čínské firmě, která měla blízko k Hradu a tehdejšímu prezidentu Miloši Zemanovi. Nyní se Miroslav Sklenář v dresu Motoristů chystá na „čistku“ mezi úředníky ministerstva zahraničí.
Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po pondělním téměř tříhodinovém jednání SPD to novinářům řekl předseda hnutí a Sněmovny Tomio Okamura. Dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.
Evropská komise v pondělí oznámila, že plánovaná česká státní podpora provozovatelům pozemního digitálního televizního vysílání (DTT) odporuje právu Evropské unie. Záměr, který Brusel prověřoval několik let, měl vést k vyplacení zhruba 473 milionů korun České televizi, Českým radiokomunikacím a společnosti Digital Broadcasting. Evropská komise tvrdí, že pomoc nebyla během jejího šetření vyplacena.