V centru amerického Charlestonu zasahuje policie. Muž se zbraní zaútočil v restauraci

před 54 minutami

Policie zasahuje v centru amerického města Charlestonu v Jižní Karolíně. Podle prvních zpráv se tam pohybuje střelec. Na záběrech je vidět zablokované centrum města. Podle CNN zatím není možné říci, zda jsou na místě rukojmí. Místní policie oznámila, že zasahuje v blízkosti třídy King Street v centru města. Lidé, kteří pracují v blízkosti restaurace Virginia's, řekli, že se ocitli v uzavřené zóně. "Policie řekla, že je tam střelec, myslí si, že je to v (podniku) Virginia's," citoval jednoho občana server listu The Post and Courier. Podle dvou svědků do podniku vstoupil z kuchyně asi padesátiletý černoch s revolverem a prohlásil, že "teď je tady nový šéf". Lidé utekli zadním vchodem.

