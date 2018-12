V celém Německu se ráno zastavily dálkové vlaky. Stávka ovlivní i Česko

V celém Německu se dnes ráno zastavila dálková železniční doprava. O tomto kroku, který vedl i ke zrušení několika spojů s Českem, rozhodla firma Deutsche Bahn (DB) kvůli stávce železničářů za vyšší platy. Rozsáhlá omezení jsou i v regionech, například v Bavorsku nebo v příměstské dopravě v Berlíně.

"Právě jsme se až do dalšího rozhodli zastavit veškerý provoz dálkových vlaků v celém Německu. Všechny vlaky, které jsou nyní ještě na cestě, skončí na příštím nádraží," uvedly německé dráhy na Twitteru kolem 6:30.

Omezení má trvat do 9:00, na kdy byl ohlášen konec čtyřhodinové výstražné stávky. Problémy v dopravě, které se dotknou přinejmenším stovek tisíc lidí, se ale očekávají po celý den. Deutsche Bahn proto cestujícím, kteří jsou flexibilní, doporučuje, aby cestu ponechali na úterý. Dnešní lístky pro dálkovou dopravu platí až do neděle 16. prosince. Lidé také mají možnost dostat peníze za lístky zpět.

Mluvčí Českých drah Radek Joklík už v neděli uvedl, že stávka bude mít dalekosáhlý vliv také na spoje mezi Českem a Německem, a to prakticky po celý den. Zatím se to potvrzuje - odřeknuty byly tři vlaky, a to z Hamburku do Prahy, z Kielu do Prahy a také v opačném směru z Prahy do Kielu. Spoje mezi Prahou a Berlínem pak jezdí z českého hlavního města do Děčína náhradní soupravou, v úseku Děčín - Berlín jsou odřeknuty. Přehled aktuálních opatření je k dispozici na webu Českých drah.

Na řadě německých nádraží se podle televize ntv už od brzkého rána tvoří velké fronty lidí, kteří se snaží zjistit, jak by se mohli dostat tam, kam potřebují. Z informačních tabulí se to totiž vždycky nedozví, většinou jsou plné zpráv o zrušených spojích, některé z nich jsou dokonce zcela prázdné.

Vedle dálkových spojů je podle německých drah zásadně omezen regionální provoz v řadě spolkových zemí, včetně Bavorska. V Norimberku vůbec nefungují příměstské dráhy a v Mnichově jen velmi omezeně. V nejlidnatější spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku jezdí podle DB regionální vlaky pouze ojediněle. Problémy jsou hlášeny i z Hamburku, Dolního Saska, Bádenska-Württemberska nebo Meklenburska-Předního Pomořanska.

Odbory EVG 160.000 železničářů k výstražné stávce vyzvaly poté, co se s DB nedohodly na zvýšení platů. EVG, která nevylučuje další výstražné stávky, požaduje 7,5procentní růst mezd a má také požadavky ohledně pracovní doby a práce o svátcích. Vedení DB nabízelo 5,1procentní nárůst ve dvou krocích a jednorázovou platbu ve výši 500 eur (12.917 korun).