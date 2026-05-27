V čele Hamásu vydržel týden. Izraelci ukázali likvidaci "viníka teroru"

Izrael ohlásil po bombovém útoku na budovu v pásmu Gazy zabití dalšího velitele Hamásu. V pozici šéfa ozbrojeného křídla měl vydržet jen 10 dní.
Bombovým útokem na budovu v Gaze měl Izrael zlikvidovat posledního šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Muhammad Úda byl prý do funkce jmenován teprve minulý týden, po zabití předchozího velitele. Spolu s ním měli při útoku zemřít další tři lidé.
Izraelská armáda uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.
Předchozí prohlášení izraelských činitelů hovořilo o útoku na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu, neupřesnilo však, zda byl zabit. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, když nahrazoval svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.
V úterním prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac uvedli, že Úda byl zodpovědný za vraždy, únosy a zranění mnoha izraelských civilistů a vojáků izraelských ozbrojených sil. V době útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023 byl šéfem rozvědky.
Civilní obrana, která slouží jako organizace první pomoci působící pod vedením Hamásu, dříve oznámila, že ve čtvrti Rimál ve městě Gaza izraelské údery zabily tři lidi a nejméně 20 dalších lidí bylo zraněno.
Hamás se k možnému úmrtí svého velitele zatím nevyjádřil. Média v Gaze spojená s hnutím však podle serveru The Times of Israel dnes informovala, že Úda byl zabit spolu se svou ženou a syny.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu, při které v Gaze zabil nejméně 72.797 Palestinců. Podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.