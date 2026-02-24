V cele belgického sexuálního predátora Dutrouxe se našly desítky fotek nahých dětí

Belgičan Marc Dutroux, který si odpykává doživotní trest za věznění a zneužívání šesti dívek a smrt čtyř z nich, měl ve své cele desítky fotografií nahých dětí. Napsala to v úterý agentura AFP s odvoláním na informace belgických médií, podle nichž byla mezi dvěma stovkami pornografických snímků polovina zachycující děti.
Případ začaly vyšetřovat belgické úřady a Dutrouxův obhájce uvedl, že jeho klientovi fotky do cely podstrčili další vězni. Belgičan Marc Dutroux, který si odpykává doživotní trest za věznění a zneužívání šesti dívek a smrt čtyř z nich, měl ve své cele desítky fotografií nahých dětí.
Napsala to v úterý agentura AFP s odvoláním na informace belgických médií, podle nichž byla mezi dvěma stovkami pornografických snímků polovina zachycující děti. Případ začaly vyšetřovat belgické úřady a Dutrouxův obhájce uvedl, že jeho klientovi fotky do cely podstrčili další vězni.
Osmašedesátiletý Belgičan pobývá ve věznici ve městě Nivelles jižně od Bruselu, kde je v izolované cele. Při velkém prohledávání cel u něho předloni našli zmíněné fotografie, napsal podle AFP vlámský týdeník Humo.
Prokurátor odpovědný za vyšetřování zločinů v provincii Valonské Brabantsko, kam náleží Nivelles, informaci v pondělí večer bez dalších podrobností potvrdil agentuře Belga. Dutrouxův obhájce podle týdeníku Humo uvedl, že se Dutroux stal obětí šikany od dalších vězňů, kteří mu fotky do cely záměrně podstrčili. Veřejně však věc komentovat nechtěl, napsala AFP.
Nejhrůznější zločinec Belgie
Tehdy sedmačtyřicetiletý Dutroux dostal doživotní trest v roce 2004. Porota jej shledala vinným z toho, že v letech 1995 až 1996 unesl, věznil a sexuálně zneužíval šest dívek. Čtyři z nich týrání nepřežily – dvě osmileté dívenky zemřely hladem a žízní během Dutrouxova přechodného uvěznění a dvě dospívající dívky jejich únosce zavraždil.
Spolu s Dutrouxem, kterého většina Belgičanů považuje za nejhrůznějšího zločince, který kdy v jejich zemi žil, byli odsouzeni i další spolupachatelé. Dutrouxově bývalé manželce Michelle Martinové soud vyměřil 30 let a dalšímu komplici Michelu Lelievrovi 25 let.
Někdejší nezaměstnaný elektrikář Dutroux, který kvůli majetku zabil ještě svého dalšího společníka Bernarda Weinsteina, usiluje o propuštění na svobodu. Soud však jeho žádost v roce 2013 zamítl.
ŽIVĚ4. rok války: Francie a Británie chtějí dát Kyjevu jaderné zbraně, tvrdí Rusové
Francie a Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla dnes podle státní agentury TASS ruská rozvědka SVR. Důkazy ke svému tvrzení nepředložila. "V současné době, podle dostupných informací SVR, Londýn a Paříž aktivně pracují na řešení otázek poskytnutí takové zbraně Ukrajině a způsobů jejího doručení," citoval TASS z prohlášení.
ŽIVĚ„Skvělá práce pro špatné lidi, styďte se!“ Trump spílá soudu a hrozí novými cly
Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná. Americký prezident Donald Trump dnes v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud a pohrozil novými cly.
Návrat na Měsíc se znovu zadrhává. Artemis II brzdí další technický problém
Ambiciózní návrat lidstva k Měsíci se znovu komplikuje. Program NASA Artemis, který má navázat na slavnou éru programu Apollo, čelí dalším technickým potížím. Raketa, jež má vynést posádku mise Artemis II na cestu kolem Měsíce, se bude muset vrátit do montážní haly. Důvodem je problém s prouděním helia v horním stupni rakety. Jde už o druhou závadu, kvůli které byla mise odložena.
K mému odvolání nejsou důvody. „Naopak,“ říkal nedávno teď už bývalý šéf VZP
„Jsem tu třináct let. Správní rada mě nikdy neodvolala,“ prohlašoval v rozhovoru pro Aktuálně.cz Zdeněk Kabátek, dlouholetý ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Ovšem už o měsíc později byl z funkce odvolán. Podle pondělního prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) Kabátek ztratil jeho důvěru. Lednový rozhovor přinášíme v nezkrácené podobě.
ŽIVĚKonec dohadů. Prezident Pavel nebude vládě vetovat rozpočet se schodkem 310 miliard
Prezident Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 mld. Kč, i když podle odborníků porušuje zákon. Řekl to v rozhovoru pro Deník.