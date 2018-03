AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Nejméně šest lidí zahynulo a další člověk utrpěl zranění při nehodě ruského vrtulníku Mi-8, který se zřítil v autonomním Čečensku na jihu Ruska nedaleko hranic s Gruzií. Uvedla to agentura Interfax. Podle předběžných informací se vrtulník, který patří ruské pohraniční službě, zřítil poté, co ve snaze přistát vrtulí narazil do skály. Pilot si skaliska zřejmě nevšiml kvůli silnému sněžení a dešti. Neštěstí se stalo v těžko přístupném terénu u čečenské nejvyšší hory Tebulosmta ve výšce více než 4000 metrů.

autoři: Zahraničí, ČTK | před 8 hodinami