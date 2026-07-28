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Zahraničí

V části Ruska mlčí sirény, když nepřítel útočí. Důvod je velmi překvapivý

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák

Z ruského Baškortostánu je to na frontu daleko, jenže i tak jsou Ukrajinci stále častěji schopní region zasáhnout bezpilotními letouny či raketami. Podle zjištění Rádia Svobodná Evropa se tam od začátku roku 2026 objevilo nejméně 36 varování před bezpilotním nebo raketovým nebezpečím. Ovšem poplašný systém podle všeho nefunguje, jak má, a oficiální důvod je velmi bizarní.

Aftermath of a Ukrainian drone attack in Moscow region
Na této fotografii, kterou úřady zveřejnily 13. července 2026, je zachycen poškozený rodinný dům v osadě Pionerskii v Moskevské oblasti v Rusku, k čemuž podle regionálních úřadů došlo v důsledku útoku ukrajinského dronu v rámci rusko-ukrajinského konfliktu.Foto: Reuters
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Útoky už zasáhly průmyslové podniky ve Sterlitamaku a Salavatu, v jednom případě narazil dron také do obytného domu v Ufě. Navzdory tomu se systém veřejného varování prostřednictvím sirén podle Rádia Svobodná Evropa nepoužil ani jednou.

Obyvatelé si sirény naposledy vyslechli pouze při plánované zkoušce systému civilní ochrany letos 4. března.

Předseda republikového výboru pro mimořádné situace Kyrill Pervov sice připustil, že při raketovém nebo bezpilotním nebezpečí lze sirény využít, podrobnosti o způsobu jejich aktivace však odmítl zveřejnit s odkazem na bezpečnostní důvody.

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V červnu vysvětlil přístup regionálních úřadů Radij Chabirov, republiky Baškortostánu. Prohlásil, že podle předpisů by měl sirény při podobných situacích spouštět, ale vzhledem k četnosti poplachů by podle něj jejich pravidelné používání zbytečně zvyšovalo psychickou zátěž obyvatel.

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Upozornil také na rostoucí spotřebu antidepresiv v Rusku a uvedl, že je třeba k celé situaci přistupovat „rozumně“. „Média píší, že v Rusku vzrostla spotřeba antidepresiv. No, asi ano,“ řekl Chabirov.

Baškortostán

Baškortostán je republika Ruské federace v Povolžském federálním okruhu. Má rozlohu necelých 150 tisíc kilometrů čtverečních a žije v ní okolo čtyř milionů obyvatel. Hlavním městem je Ufa.

Mapa Baškortostánu.
Mapa Baškortostánu.Foto: Aktuálně.cz – Petr Šimčík

Baškortostán není jediný

Podobný přístup podle článku zvolily také úřady na anektovaném Krymu nebo v Moskevské oblasti, kde se sirény rovněž nespouštějí při každém útoku. Naopak v Tatarstánu, Udmurtsku nebo Permském kraji jsou sirény při obdobných hrozbách běžnou součástí varování obyvatelstva.

Sirény přitom podle expertů patří k nejrychlejším způsobům, jak upozornit obyvatele zejména v nočních hodinách, kdy si lidé nemusí všimnout SMS zpráv nebo oznámení v mobilních aplikacích. Někteří upozorňují, že textové zprávy často přicházejí až po skončení útoku.

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Oslovení analytici zároveň nabízejí několik možných vysvětlení, proč se sirény nespouštějí. Vedle snahy nevyvolávat paniku zmiňují také zastaralou infrastrukturu civilní obrany, nedostatečnou koordinaci mezi armádou, ministerstvem pro mimořádné situace a regionálními úřady nebo možné neformální pokyny z Moskvy.

V návaznosti na kontroverzní prohlášení Radije Chabirova poznamenal youtuber Andrej Potylicyn, že je stejně jako mnoho dalších ohromen.

„Takže podle logiky hlavy Baškortostánu je lepší zemřít v blažené nevědomosti a šetřit na antidepresivech než být informován všemi těmito předepsanými prostředky – sirénami, textovými zprávami, push notifikacemi a tak dále,“ kroutí hlavou Potylicyn.

Jednotný systém nefunguje

Expert na regionální politiku v Povolžském federálním okruhu řekl Rádiu Svobodná Evropa také to, že sovětský systém civilní obrany a mimořádných událostí „byl prakticky kompletně zničen, a to především časem“.

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„Inovace, které byly v této oblasti zavedeny za posledních 30 a více let, nejsou ani systémové, ani komplexní. To znamená, že někde jsou zbrusu nové sirény, zatímco jinde prostě neexistují,“ poznamenal expert.

„A pak je tu ještě řízení tohoto systému – to je také záhada. Ministerstvo pro mimořádné situace, armáda, resortní systém – to vše podle mého názoru není koordinované, nefunguje jako jednotný systém řízení, a proto je neefektivní,“ doplnil.

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