Zahraničí

V Burkině Faso propustili osm lidí nařčených ze špionáže, včetně Čecha

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Osm zaměstnanců mezinárodní nevládní organizace INSO, včetně českého občana, kteří byli v uplynulých měsících zadrženi v Burkině Faso a nařčeni ze špionáže, bylo propuštěno na konci října. S odvoláním na páteční prohlášení organizace to napsala agentura AFP. V Nizozemsku sídlící INSO poskytuje bezpečnostní analýzy humanitárním organizacím působícím v regionu.
Burkina Faso. Archivní foto.
Burkina Faso. Archivní foto. | Foto: Reuters

Vojenská junta, která v zemi převzala moc v září 2022, zrušila letos v červenci oprávnění k činnosti 21 nevládním organizacím včetně INSO. Úřady poté postupně zadržely osm zaměstnanců organizace, mezi nimiž byli čtyři občané Burkiny Faso, Malijec, dva Francouzi a Čech. Přestože k prvním zatčením došlo již v červenci, úřady věc oznámily až počátkem října. Podle ministerstva bezpečnosti shromažďovala INSO citlivé informace a předávala je cizím státům. Organizace obvinění ze špionáže odmítla.

Česká diplomacie na dotaz uvedla, že se na řešení tohoto konzulárního případu podílela. Další informace nebude podle vyjádření mluvčí Mariany Wernerové ministerstvo zahraničí zveřejňovat.

"Jako humanitární organizace jsme i nadále odhodláni podporovat humanitární organizace v bezpečném poskytování pomoci všem potřebným," uvedla v pátečním prohlášení INSO s tím, že v Burkině Faso působí od roku 2019.

Související

Dodavatel: Al-Káida. Evropané šňupou bílý prášek od nezvyklých dealerů

Dominican Republic seizes cocaine in show of support for US anti-drug policy

Od roku 2022 je prozatímním prezidentem země Ibrahim Traoré, který stál v čele vojenského převratu v témže roce. Traoré podle AFP prosazuje protizápadní politiku, odpoutává zemi od někdejšího koloniálního vládce Francie a naopak posiluje vztahy s Ruskem.

Lidskoprávní organizace viní vládnoucí armádu z toho, že potlačuje politickou činnost a svobodu projevu v zemi. Junta na konci března rozpustila tamní novinářské sdružení a zatkla dva jeho představitele, kteří odsoudili útoky na svobodu projevu.

 
Mohlo by vás zajímat

Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Co prozradila řeč těla Steva Witkoffa? A proč vypadal jinak na jednání s Ukrajinci?

Co prozradila řeč těla Steva Witkoffa? A proč vypadal jinak na jednání s Ukrajinci?

Turecko chystá soudní reformu, díky níž má být propuštěno přes 55 tisíc vězňů

Turecko chystá soudní reformu, díky níž má být propuštěno přes 55 tisíc vězňů

Hrozí vám totální civilizační rozklad, plísní Trump Evropu v nové strategii

Hrozí vám totální civilizační rozklad, plísní Trump Evropu v nové strategii
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Burkina Faso špionáž domácí

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

ŽIVĚ
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
Tři scénáře Babišovy vlády po schůzce Turka na Hradě. Nelze vyloučit překvapení

Tři scénáře Babišovy vlády po schůzce Turka na Hradě. Nelze vyloučit překvapení

V úterý bude Andrej Babiš jmenován premiérem, což mu dodá jistotu a uvolní ruce k ofenzivnějšímu pojetí politiky. Třeba ve vztahu k Motoristům.
před 44 minutami
Co prozradila řeč těla Steva Witkoffa? A proč vypadal jinak na jednání s Ukrajinci?

Co prozradila řeč těla Steva Witkoffa? A proč vypadal jinak na jednání s Ukrajinci?

Steve Witkoff sedící naproti Putinovi je úplně jiný Witkoff: usmívající se, hladce oholený, pozorný.
před 49 minutami
Nobelovka to není, ale Trump se ocenění dočkal. Jako první dostal Cenu míru FIFA

Nobelovka to není, ale Trump se ocenění dočkal. Jako první dostal Cenu míru FIFA

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou začala udělovat mezinárodní fotbalová federace FIFA.
před 56 minutami
Oblíbený moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký podlehl těžké nemoci. Bylo mu 55 let

Oblíbený moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký podlehl těžké nemoci. Bylo mu 55 let

I když fanoušci do poslední chvíle doufali, že se jeho stav zlepší, boj s těžkou nemocí, bohužel, prohrál.
Aktualizováno před 1 hodinou
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

ŽIVĚ
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 1 hodinou
V Burkině Faso propustili osm lidí nařčených ze špionáže, včetně Čecha

V Burkině Faso propustili osm lidí nařčených ze špionáže, včetně Čecha

V Nizozemsku sídlící INSO poskytuje bezpečnostní analýzy humanitárním organizacím působícím v regionu.
Další zprávy