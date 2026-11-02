V bulharských prezidentských volbách zvítězila úřadující hlava státu Jotovová

Úřadující hlava státu Ilijana Jotovová zvítězila v nedělním druhém kole prezidentských voleb v Bulharsku. Získala 57,6 procenta hlasů, vyplývá z v pondělí zveřejněných úplných výsledků ústřední volební komise. K volbám přišla méně než čtvrtina voličů.
Prozápadní ekonom a bývalý premiér Andrej Gjurov získal 39,5 procenta hlasů. Téměř tři procenta voličů, kteří hlasovali ve druhém kole, si nevybrala ani jednoho z kandidátů. Vítězství Jotovové předpovídaly průzkumy preferencí voličů u volebních místností.
Dvaašedesátiletá Jotovová je první zvolenou prezidentkou v historii Bulharska. Spolu s ní byl zvolen viceprezidentem právník a bývalý ředitel státní tiskové agentury BTA Kiril Valčev. Funkce se oficiálně ujmou 22. ledna 2027.
Jotovová i Gjurov kandidovali jako nezávislí, měli však podporu protichůdných politických táborů a prosazovali rozdílné přístupy k zahraniční politice i geopolitickému směřování Bulharska. V předvolební kampani Jotovová prosazovala mírové řešení války Ruska proti Ukrajině prostřednictvím jednání s Moskvou. Uváděla, že chce být "prezidentkou míru".
Někdejší novinářka patří mezi spojence bývalého prezidenta a současného premiéra Rumena Radeva. Z pozice viceprezidentky se úřadující hlavou bulharského státu stala poté, co Radev v lednu letošního roku rezignoval a následně se svou stranou Progresivní Bulharsko zvítězil v parlamentních volbách.
S projevem ohlašujícím vítězství vystoupila Jotovová právě po boku Radeva. Premiérovi poděkovala za podporu v kampani a uvedla, že její poselství se soustředilo na témata příjmů, míru a budoucích výzev. Radev řekl, že bulharský lid zvolil“normálnost a stabilní, jasnou cestu vpřed“, napsala agentura AFP.
Jotovové poblahopřála předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Od bezpečnosti a obrany po naši konkurenceschopnost a energetickou nezávislost, těším se na pokračování naší společné práce,“ napsala na síti X.
Prezidentská kampaň se odehrávala v době zesíleného napětí v oblasti Černého moře v důsledku rusko-ukrajinské války. V ekonomické zóně Bulharska i sousedního Rumunska se v posledních týdnech odehrálo několik dronových útoků na obchodní lodě. Prozápadní opozice vyzývala Radevovu vládu k důraznějšímu postupu.
Prezident má v bulharském politickém systému převážně reprezentativní pravomoci. Významnou úlohu však hraje při řešení vládních a politických krizí, které byly v nejchudší zemi v EU v posledních letech časté. Prezidentský mandát trvá pět let.
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