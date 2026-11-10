Hrůza na bulharské dálnici pohledem z letadla: nejméně 12 mrtvých

Několik hromadných srážek desítek vozidel si v úterý ráno na dálnici nedaleko města Jambol na jihovýchodě Bulharska vyžádalo nejméně 12 mrtvých a 51 zraněných. Informovala o tom agentura AFP nebo web 24chasa. Úřady nehodu připisují mlze a snížené viditelnosti.
Bulharská vláda vyhlásí středu 11. listopadu dnem státního smutku za oběti hromadných dopravních nehod na dálnici Trakija na jihovýchodě země. Oznámil to podle médií premiér Rumen Radev.
Pozůstalým kondolovala bulharská prezidentka Ilijana Jotovová, premiér Rumen Radev i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Černínský palác zjišťuje, zda se nehody netýkají i českých občanů.
Nehody 86 osobních automobilů a nákladních vozů se staly na křižovatce mezi obcemi Zimnica a Kabile, které se nacházejí severovýchodně a severně od Jambolu. První kolize byla podle serveru hlášena okolo 07:00 místního času (06:00 SEČ) na 289. kilometru ve směru na pobřežní město Burgas, kde se krátce poté stala další nehoda. Dotklo se to 63 vozidel. Po několika minutách se srazilo 23 vozů také na 294. kilometru ve směru na metropoli Sofii. Dálnice byla v obou směrech uzavřena.
Tři ze zraněných jsou podle webu v ohrožení života. Mrtvých přitom podle něj může být více, protože se záchranáři zatím nedostali ke všem vozidlům. Zranění skončili v nemocnicích v Jambolu, Slivenu a ve zhruba 70 kilometrů vzdáleném Burgasu. Do něj také z premiérova rozhodnutí zamířil vládní letoun, který má transportovat zraněné do nemocnic v Sofii.
Bulharské ministerstvo vnitra uvedlo, že příčinou nehod byla snížená viditelnost kvůli mlze. Na místo podle resortu vyrazily záchranné týmy. Georgi Čalakov, guvernér přiléhající oblasti Jambol, už oznámil svolání krizového štábu.
„Je to poměrně závažná katastrofa, očekáváme to nejhorší. Záchranné složky se snaží dostat ke zraněným. Silnice jsou zablokované. Požádali jsme regionální správu silnic, aby v těchto úsecích demontovala svodidla, aby se k zraněným dalo dostat. Myslím, že (záchranné vrtulníky) kvůli mlze v tuto chvíli nemohou přistát,“ řekl Čalakov v televizi Nova TV.
Svědci mluvili o řezání plechů, vyprošťování lidí a jejich odvážení sanitkami. Vidět podle nich bylo asi jen na 50 metrů. Na místě hořel vůz, další skončil převrácený mimo silnici. Situaci na místě popisovali jako apokalypsu či noční můru. „V obou jízdních pruzích byly hromady vozidel rozdrcených k nepoznání, jedno na druhém, jeden osobní vůz pod nákladním. Neskutečný pohled: rozdrcení a uvěznění lidé, výkřiky, zima, mlha,“ citoval web 24chasa účastnici nehody Ljubomiru Minkovovou.
Premiér Radev vyjádřil soustrast pozůstalým, stejně jako šéfka EK von der Leyenová, která s ním shodou okolností jednala ve městě Varna. Soustrast vyjádřila také bulharská prezidentka Jotovová, která zrušila svůj program v Paříži a vrací se do vlasti, uvedlo tiskové oddělení její kanceláře.