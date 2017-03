V budově měnového fondu v Paříži vybuchl dopis, jeden člověk je zraněný

AKTUALIZOVÁNO před 6 minutami

V budově Mezinárodního měnového fondu v Paříži došlo k menšímu výbuchu. Jeden člověk je lehce zraněný, poté co otevíral dopis, který explodoval. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na policejní zdroje. Za čin je podle listu Kathimerini zodpovědná řecká anarchistická skupina Conspiracy of Fire Cells. Existuje podezření, že tito levicoví radikálové stojí i za balíčkem, který ve středu dorazil německému ministrovi financí Wolfgangu Schäublemu. Obsah tohoto balíku předala ostraha ministerstva pyrotechnikům. Po internetu se šíří prohlášení řeckých anarchistů, ve kterém stojí: "Přebíráme odpovědnost za zaslání atrapy balíku ministru financí Německa."

Podrobnosti připravujeme.

