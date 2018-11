V Británii poslali do vězení českého řidiče kvůli pašování zbraní

Aktualizováno před 1 hodinou

Britský soud poslal na osm let do vězení českého řidiče nákladního automobilu, v němž převážel deset pistolí a munici. Muž byl zadržen 1. září poté, co lodí připlul z Nizozemska do přístavu Killingholme na východním pobřeží Anglie, informovala dnes BBC.

Britský Národní kriminální úřad (NCA) sdělil, že 46letý český občan David Abeles převážel deset poloautomatických pistolí Heckler & Koch P2000 a 250 nábojů. U soudu v Leedsu Čech držení zbraní a munice přiznal. "Pistole dovezené Abelesem byly plně funkční palné zbraně s přibalenými náboji," řekl vyšetřovatel NCA Tom Barford. "Pro organizované zločince by to byla zbraň vhodná k okamžitému použití, schopná ukončit životy," vysvětlil Barford. "Zbraně jako tyto jsou spolu s brokovnicemi nejčastěji používanými střelnými zbraněmi v Británii," řekl dále kriminalista a dodal, že tyto zbraně mají těsnou souvislost s dodávkami drog. Zločinecké gangy je údajně používají k zastrašování konkurence a vynucování kontroly.