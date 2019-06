Ochromená Brazílie. Generální stávka odborářů se tu mísí s Copa América

Brazílii v pátek postihla generální stávka proti vládnímu návrhu důchodové reformy. Do odborářské akce se zapojily tisíce pracovníků státního sektoru, protesty se konaly po celé zemi, uvedla stanice BBC na svém webu. Jednodenní stávka, první od lednového nástupu krajně pravicového politika Jaira Bolsonara do funkce prezidenta, postihla veřejnou dopravu, školství, banky a částečně i státní ropnou společnost Petrobras.

Policie proti demonstrantům v Riu de Janeiro použila ochromující granáty. Ulice desítek měst přehradily demonstrace a hořící pneumatiky. V Sao Paulu, největším brazilském městě, se do akce zapojili pracovníci metra a úřady musely přijmout speciální opatření, aby zajistily dopravu fanoušků na stadion, kde se hraje jihoamerické mistrovství ve fotbale (Copa América). Ve městě Niterói poblíž Ria nejméně dva lidé utrpěli zranění, když do skupiny demonstrantů blokujících ulici vjelo auto.

Bolsonaro tvrdí, že kontroverzní reforma ozdraví veřejné finance. Návrh počítá se zvýšením věku pro odchod do důchodu na 65 let u mužů a 62 let v případě žen, jakož i s příspěvky pracujících na důchod. Kritici tvrdí, že změny, které musí schválit obě komory parlamentu, nejhůře dopadnou na nejchudší.

Vláda si od reformy slibuje, že v příštích deseti letech ušetří 237 miliard dolarů (asi 5,4 bilionu Kč). Změny jsou podle ní také klíčové pro oživení ekonomiky, která se stále ještě úplně nevzpamatovala z recese let 2015 a 2016, nejhorší za více než století.

Očekává se, že zákonodárci budou o reformě hlasovat v příštích týdnech. Nová pravidla by se měla zavádět postupně během 12 až 14 let. Bolsonaro věří, že Kongres reformu schválí.