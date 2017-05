V Brazílii odsoudili osm lidí za plánování útoků na olympiádu, vychvalovali Islámský stát

před 43 minutami

Osm lidí dostalo v Brazílii tresty od pěti do 15 let vězení za to, že plánovali útoky během loňské letní olympiády v Riu de Janeiro. Členové skupiny, kteří mají všichni brazilské občanství, byli rovněž shledáni vinnými z propagace teroristických činů organizace Islámský stát (IS) na internetu. Informoval o tom v pátek britský server BBC. Policie dotyčné zatkla krátce před začátkem srpnových olympijských her poté, co brazilské úřady dostaly varovnou zprávu od amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). "Skupina diskutovala o možných cílech atentátů v Brazílii – cizincích, kteří přijedou na olympiádu, homosexuálech, šíitských muslimech či Židech," uvedl soudce.

