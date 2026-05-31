V Brazílii je v karanténě pacient s podezřením na ebolu

V brazilské specializované nemocnici je v karanténě pacient s podezřením na nákazu ebolou. Sedmatřicetiletý muž se nedávno vrátil z Konga a má některé příznaky onemocnění včetně horečky, což odpovídá definici podezřelého případu. Podle agentury Bloomberg to v sobotu uvedlo brazilské ministerstvo zdravotnictví.
Jestliže výsledky testů nákazu u pacienta potvrdí, bude se jednat o první zaznamenaný případ eboly v Brazílii.
Současná epidemie eboly propukla v polovině května v konžské provincii Ituri, odtud se rozšířila do sousední Ugandy. Podle pátečních údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je v Kongu evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí. Ugandské úřady v pátek uvedly, že počet potvrzených případů v zemi je devět, včetně jednoho úmrtí.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta viru Bundibugyo, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.
Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nynější epidemie je již sedmnáctá od roku 1976. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 tisíc lidí.
Šíření eboly v Africe přerůstá lékařům přes hlavu, zatímco čelí útokům popíračů, kteří nemoc považují za hoax, na kterém nemocnice a neziskové organizace profitují.
Babiš: Česko závazek dát dvě procenta HDP na obranu asi nesplní, u Trumpa má ale výhodu
Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Má však výhodu v tom, že český premiér Andrej Babiš je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry. Babiš to řekl v rozhovoru s britským deníkem Financial Times.
Ruska „padouchem“ světa tenisu. V Paříži ji chytl amok, před lety ji Češka chtěla trefit
Nikdy neměla nejlepší pověst, mnohokrát ji označovali za „zlou ženu tenisu“. Celá řada soupeřek se proti ní vymezovala, z českých hráček na ni měla „pifku“ zejména Barbora Strýcová. Na US Open 2024 si zajistila pohrdání prakticky celého tenisového světa, teď Julia Putincevová svůj proslulý temperament předvedla i v Paříži.
„Strašně ho to bolelo." Lemieux se oběsil ve skladu, důvodem měla být křivda i rodina
Ta zpráva zasáhla hokejový svět jako meteorit: Claude Lemieux, čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu, se v noci na čtvrtek oběsil ve skladu své nábytkářské firmy. Jeho blízcí nyní popsali dva hlavní důvody, které zřejmě vedly k tragickému rozhodnutí šedesátileté legendy.
Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000
Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř 18 let trvající okupaci tohoto území.
Byty v nejlevnějších lokalitách zdražovaly nejrychleji v celém Česku
Byty v nejlevnějších lokalitách zdražovaly v prvním čtvrtletí nejrychleji v celém Česku. Průměrná cena za byt byla zhruba 5,3 milionu korun, v nejdražší Praze pak 8,6 milionu korun.