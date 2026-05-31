V Brazílii je v karanténě pacient s podezřením na ebolu

ČTK

V brazilské specializované nemocnici je v karanténě pacient s podezřením na nákazu ebolou. Sedmatřicetiletý muž se nedávno vrátil z Konga a má některé příznaky onemocnění včetně horečky, což odpovídá definici podezřelého případu. Podle agentury Bloomberg to v sobotu uvedlo brazilské ministerstvo zdravotnictví.

Jestliže výsledky testů nákazu u pacienta potvrdí, bude se jednat o první zaznamenaný případ eboly v Brazílii.

Současná epidemie eboly propukla v polovině května v konžské provincii Ituri, odtud se rozšířila do sousední Ugandy. Podle pátečních údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je v Kongu evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí. Ugandské úřady v pátek uvedly, že počet potvrzených případů v zemi je devět, včetně jednoho úmrtí.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta viru Bundibugyo, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.

Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nynější epidemie je již sedmnáctá od roku 1976. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 tisíc lidí.

"V noci přišli lidé a zapálili stany pro pacienty." Šíření eboly v Africe přerůstá lékařům přes hlavu, zatímco čelí útokům popíračů, kteří nemoc považují za hoax, na kterém nemocnice a neziskové organizace profitují. | Video: Reuters
