31. 3. Kvido
Reklama
Reklama
V Bratislavě protestovaly tisíce lidí proti krokům ministerstva kultury

ČTK

Tisíce lidí přišly v úterý v Bratislavě na protestní průvod kvůli zásahům do kultury. Organizátoři z občanské platformy Otevřená kultura vyzvali k odvolání ministryně kultury Martiny Šimkovičové, vedení veřejnoprávního dotačního fondu i veřejnoprávní stanice STVR. Slovenská média s odvoláním na odborný odhad informovala, že do protestu se zapojilo asi 14 000 lidí.

Demonstranti během protestního průvodu proti zásahům do kultury v ulicích Bratislavy, 31. března 2026.Foto: Profimedia
Reklama

Do čela průvodu se postavili kromě jiných slovenská herečka Táňa Pauhofová či bývalý ředitel Slovenského národního divadla Matej Drlička, kterého v roce 2024 z funkce odvolala Šimkovičová. Představitele kulturní obce nesli transparent s nápisem "Začněte s vystěhováním!". To byl za druhé světové války signál k začátku ozbrojeného protifašistického vystoupení Slováků.

Dav lidí se shromáždil na náměstí u sídla slovenské vlády a pak se vydal ulicemi Bratislavy například kolem budovy ministerstva kultury, kde demonstranti hlasitě dávali najevo svůj nesouhlas s jeho nynějším vedením. Pracovníky v kultuře podpořila v příspěvku na sociální síti i bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Související

Část slovenských umělců i opozice dlouhodobě kritizuje kroky ministerstva kultury v čele se Šimkovičovou. Ministerstvo dříve také prosadilo nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu, jež vedl k výměně vedení stanice. Veřejnoprávní Fond na podporu umění podle tisku se zase nedávno rozhodl zrušit podepsané víceleté smlouvy na poskytování dotací na kulturní projekty; po následné kritice pak šéf rady fondu ohlásil, že smlouvy byly jen pozastavené. STVR se podle médií rozhodla stávající propouštění několika desítek svých pracovníků využít také k tomu, aby se zbavila kritiků poměrů ve stanici.

STVR také o uplynulém víkendu neodvysílala plánovaný záznam z 18. ročníku udílení hudebních cen Radio_Head Awards. Zdůvodnila to tím, že někteří účinkující prezentovali osobní a politické postoje. Při předávání cen, které organizuje jedna z rozhlasových stanic STVR, zazněla ostrá kritika současného stavu kultury.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany

ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama