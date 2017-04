V boji o Mosul padl velitel IS pro náboženské otázky. Badrání nařizoval vraždění a mučení civilistů

před 1 hodinou

V boji o irácký Mosul, poslední baštu IS v zemi,byl při čtvrtečním náletu zabit jeden z vysoce postavených členů Islámského státu (IS) Abdalláh Badrání. Zodpovídal za náboženské otázky a vydával náboženské edikty - fatvy. Ty vedly k mučení, vraždění a sexuálnímu zneužívání civilistů. Podle všeho právě on dal pokyn k zajetí žen z menšiny iráckých jezídů. Mnohé z nich skončily jako otrokyně členů IS. Při dobývání východního Mosulu, který armáda osvobodila v lednu, Badrání povolil, aby IS útočil i na civilisty. Označil je za odpadlíky, kteří si zasluhují smrt. Armáda se nyní snaží dobýt mešitu An-Núrí v západním Mosulu, kde vůdce IS abú Bakr Bagdádí v roce 2014 vyhlásil chalífát.

autor: ČTK

