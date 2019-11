V Berlíně se otevřely vánoční trhy. Návštěvníky chrání zátarasy i tuny písku

V Berlíně, Postupimi i řadě dalších německých měst se dnes otevřely vánoční trhy. Jen v německé metropoli jich letos bude téměř stovka. Tak jako v uplynulých letech na nich panují zpřísněná bezpečnostní opatření, aby se předešlo opakování tři roky starého teroristického útoku, který si vyžádal 12 životů.

Na vánočním trhu na náměstí Breitscheidplatz se už krátce po jeho otevření v 11:00 procházely stovky lidí. U zhruba 200 vyzdobených stánků si návštěvníci vychutnávali předvánoční atmosféru i tradiční pochutiny jako klobásy, preclíky, palačinky nebo svařené víno. Řada z nich se alespoň na chvíli zastavila také u památníku útoku z 12. prosince 2016, kdy pachatel najel do prostoru kamionem. U jmen obětí, mezi nimiž byla i Češka Naďa Čižmárová, jsou často jejich fotografie, svíčky nebo květiny.

Celý trh, kterému některá zdejší média přezdívají pevnost, je nyní obehnán více než metr vysokými klecovými zátarasy, uvnitř kterých jsou tuny písku. I když je na nich fólie s vánočními motivy, přehlédnout je nelze. To platí i pro další druh zábran, kterými jsou mostky s ocelovými válci, přes něž se na trh dostávají návštěvníci. Omezena je doprava v nejbližším okolí náměstí.

Podobná ochranná opatření, která jen v případě trhu na náměstí Breitscheidplatz vyjdou na více než dva miliony eur, jsou k vidění i na řadě dalších míst. Trh na Alexandrově náměstí pod známou televizní věží v bývalé východní části města, trh na Postupimském náměstí v bývalém západním Berlíně i řada dalších jsou obehnány bílými betonovými bariérami. Trhy mají pravidelně kontrolují policisté v uniformách i v civilu.

Lidé si už ale na podobná opatření do značné míry zvykli. "Není to sice úplně vánoční, ale asi je to potřeba," řekla důchodkyně Petra Falkenbergová. "Je mi tu dobře, zábrany mi nevadí," poznamenala zase americká turistka Jennifer.

Kdo se od zátarasů, které by už příští rok alespoň na náměstí Breitscheidplatz měly být méně viditelné, oprostí, může si naplno vychutnávat zvláštnosti jednotlivých trhů. Na Breitscheidplatzu je to zhruba 1000 ozdobených vánočních stromů a 400 metrů dlouhý světelný řetězec vznášející se nad návštěvníky, na Postupimském náměstí zase 40 metrů dlouhá skluzavka, a na trhu před berlínskou radnicí pak 600 metrů čtverečních velké kluziště okolo zdejší Neptunovy kašny.

Většina berlínských trhů zůstane otevřena do 22., nebo 26. prosince, některé až do prvních dnů příštího roku.