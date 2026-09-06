V Berlíně někdo vyrval z kořenů strom k uctění obětí červencového atentátu

Neznámý pachatel v Berlíně vytrhl z kořenů javor, který nechala radnice zasadit v parku Tiergarten k uctění obětí červencového teroristického útoku. Informovala o tom v neděli regionální veřejnoprávní stanice rbb. Už minulý týden někdo zničil i duhovou lavičku, která stála u stromu.
Strom i lavička připomínaly oběti islamisty, který najel do lidí v parku v době, kdy se ve městě konala manifestace za práva komunity LGBT+.
Provizorní pomník nechala radnice berlínské centrální části Mitte na místě teroristického útoku zřídit v polovině srpna. Javor nahradil strom, do kterého při útoku islamista Abdul B. najel. Duhová lavička měla zvát k posezení a zamyšlení.
Minulý týden někdo z lavičky vytrhal prkna v barvách duhy. Ostatní lavičky v okolí přitom zůstaly nepoškozené. Nyní se terčem stal i strom, který neznámý pachatel či pachatelé v noci vyrvali z kořenů. Poškodili i ochrannou mříž kolem mladého javoru.
Jednadvacetiletý německý občan libanonského původu najel 25. července autem do lidí v parku Tiergarten, následně napadal přítomné mačetou. V té době se v centru Berlína stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, takzvaný Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti, který končil ve stejném parku, se zúčastnily stovky tisíc lidí.
Útok němečtí politici označili za islamistický terorismus. Zahynula 65letá žena z Polska. Zranění utrpělo 31 osob. Abdula B. policisté den po útoku vypátrali a zastřelili. V den útoku muž přísahal věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS).
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