Další podezřelý případ v Německu. V Berlíně hořela rozvodna, u jiné někdo přestřihl plot

Německá policie vyšetřuje noční požár elektrické stanice v centru Berlína, na západě Německa odhalila u rozvodny prostřižený plot. S odvoláním na své zdroje o tom v pondělí informoval bulvární list Bild. Německo minulý týden zaznamenalo několik útoků na rozvodny elektřiny, které úřady vyšetřují jako sabotáž.
V této souvislosti zatím neúspěšně pátrají po 48letém muži, který se k činům přihlásil v dopisech. V noci na pondělí vypukl požár na staveništi v centru Berlína, nedaleko Postupimského náměstí. Rozšířil se na rozvodnu, dodávky elektrického proudu ale narušeny nebyly.
Příčina vzniku požáru zatím není jasná. Už v neděli večer objevili policisté v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko prostřižený bezpečnostní plot u rozvodny ve městě Wesel. Podrobnosti k těmto případům nejsou zatím k dispozici, média ale spekulují o souvislosti s několika případy sabotáží na elektrických stanicích z minulého týdne.
V úterý se terčem sabotáže stala rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde v Braniborsku, následovaly útoky na elektrické stanice v Bergheimu a Dormagenu na západě Německa. Celkem 12 výbušných zařízení, která měla podle policie způsobit zkrat, našli vyšetřovatelé také na dvou místech na východě Saska.
V této souvislosti policie pátrá po 48letém Danieli V. z Gevelsbergu na západě Německa, kterého ministr vnitra Alexander Dobrindt označil za klimatického aktivistu. Útoky na elektrické rozvodny pak označil za projev "klimatického extremismu". V neděli policisté podnikli velký zátah u Kolína nad Rýnem, nikoho ale nenašli.
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