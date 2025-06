V země bramborám zaslíbené - Bělorusku - došly brambory. Špatné skladování, loňská neúroda a také velký vývoz do Ruska zapříčinily nedostatek jedné z hlavních složek běloruské kuchyně. Podle prezidenta Alexandra Lukašenka je teď potřeba se zachovat jako Rusové při obléhání Leningradu - zasadit, co zbylo - a pak na tom ještě vydělat.

"Potřebujeme vyprodukovat dostatek brambor pro zásobování Běloruska i Ruska," prohlásil ve středu běloruský prezident Alexandr Lukašenko. "Jestli jsme v něčem velmi dobří, tak je to právě pěstování brambor," dodal autokratický vládce s tím, že cílem je pomoci "ruským přátelům" - a ještě na tom dobře vydělat.

V běloruských obchodech totiž panuje již od začátku března bramborová nouze. Pokud už se vůbec dají koupit, jsou malé a často nekvalitní, nahnilé. Cena navíc každý týden roste - a to v zemi, která sama o sobě mluví jako o bramborové velmoci, kde jeden Bělorus údajně sní ročně úctyhodných 185 kilogramů erteplí, nejvíc na světě. Prezidentem je bývalý ředitel kolchozu, který osobně před kamerami brambory vykopává motykou.

1:05 "V Rusku jsou brambory třikrát dražší," říká běloruský prezident Alexandr Lukašenko | Video: Youtube/Reposter

Přesto Minsk na konci loňského roku oficiálně zakázal vývoz brambor a dováží je ze zahraničí - většinou z Egypta, Turecka či Ázerbájdžánu. Zároveň ale Minsk pořád vyváží běloruské brambory do sousedního Ruska. V loňském roce to bylo téměř 194 tisíc tun, zhruba šest procent běloruské produkce, která podle statistického úřadu Belstat přesáhla tři miliony tun.

"Zašla jsem do pěti obchodů, abych koupila ty nejobyčejnější brambory," svěřila se ruské mutaci německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle (DW) obyvatelka Natalija z metropole Minsku. "Někteří zákazníci zoufale kupovali mražené bramborové hranolky, protože obyčejné brambory byly v takovém stavu, že bylo nepříjemné je i brát do ruky. Prý všechny putovaly do Ruska," postěžovala si. Problémy jsou podle DW také s dodávkami cibule, zelí a okurek.

První informace, že v Bělorusku docházejí brambory, se objevily před několika týdny. Úřady totiž natolik regulovaly ceny - výkupní cena od zemědělců je zastropována na 76 kopějkách za kilogram (asi 5,50 koruny) -, že v běloruských obchodech už brambory skoro nenajdete. Výkupní cena v Rusku je totiž dvou- až trojnásobná.

Důvodem zdražení a problémů s kvalitou je podle DW několik. Běloruští zemědělci měli vloni menší úrodu a náklady vzrostly tak, že se jim prodej brambor za státem zastropované ceny přestal vyplácet. Co mohli, vyvezli proto do Ruska. Navíc až o 40 procent své úrody přišli kvůli špatnému skladování.

To ostatně Lukašenko vyčítal farmářův už dřív. "Špatně je skladujete?! Já jsem vás upozorňoval a varoval, že je máte skladovat správně," rozkřičel se při březnovém setkání se zástupci zemědělských podniků sám hlavní bramborář.

Před dvěma týdny se pak snažil důvody bramborové nouze vysvětlit veřejnosti. "Farmáři si chtějí aspoň trochu vydělat, koupit hnojivo, zasít rychleji. A v Rusku jsou brambory třikrát dražší," uvedl Lukašenko v projevu k zaměstnancům zemědělského družstva nedaleko Minsku.

A nezapomněl ani na lekci z historie: "Pamatujete, jaký byl za Velké vlastenecké války v Leningradu hladomor? Lidé umírali hlady, ale obilí si schovali, aby potom měli co zasít a měli co jíst i později. Tak pojďme zasadit sadbové brambory, vrátí se nám toho desetkrát tolik - a potom to prodáme za dobrou cenu," inspiroval Lukašenko své spoluobčany.

Brambory už vloni podle běloruského statistického úřadu Belstat loni zdražily o třetinu (31,2 procenta). V současné době činí průměrná cena brambor v běloruských obchodech 2,20 běloruského rublu (asi 15 korun), internetové obchody je však nabízejí i za dvojnásobek.

Země se kvůli bramborám dokonce dostala do situace, kdy začala ustupovat takzvaně nepřátelským zemím. Běloruská vláda 27. května zrušila zákaz dovozu a prodeje brambor, cibule, čerstvého bílého zelí a jablek pocházejících z Evropské unie a od dalších "nepřátel". "Bělorusko opět prokazuje otevřenost a mírumilovnost, dbá na princip dobrého sousedství a zmírňuje omezení zavedená vůči zemědělským produktům z nepřátelských zemí," uvedla vláda v prohlášení.