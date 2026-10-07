V belgickém Lutychu vypukly studentské protesty, inspirovali se ve Francii

V Lutychu na východě Belgie vypukly studentské protesty, v ulicích jsou stovky nespokojených studentů a úřady nedoporučují obyvatelům vstupovat do centra města. Ve středu o tom informovala agentura Reuters s tím, že studenti v Belgii se částečně inspirovali studenty ve Francii, kteří už několik dní masově demonstrují proti stavu škol a školství.
Belgická média uvedla, že za poslední dny policie zadržela 107 lidí, podle agentury Belga především kvůli ničení cizího majetku a žhářství.
„Dochází k velkým nepokojům. Uzavřete své obchody,“ oznámil ve středu oficiální belgický vládní varovný systém BE-Alert. Uzavřeno bylo i hlavní železniční nádraží, které se ale později podle Reuters opět otevřelo.
„Kvůli pokračujícím demonstracím se vyhněte centru města. Doprava zde je velmi narušena,“ uvedla policie v Lutychu na sociálních sítích.
Studenti v Belgii protestují proti stavu francouzskojazyčného školství, kdy poukazují na rostoucí náklady na vzdělávání, přeplněné třídy a problematický přístup ke studijním materiálům.
Nynější protesty následují po červnových střetech mezi demonstranty a policií v Bruselu kvůli vzdělávací reformě, jejíž součástí je navýšení zápisného pro většinu studentů ve francouzskojazyčných oblastech z 835 na 1194 eur.
Nynější videa z Lutychu ukazují stovky převážně mladých demonstrantů v ulicích, ohně či policejní hrazení. Během středečních protestů policie prohledávala studenty kvůli zbraním, uvádí Reuters.
Někteří studenti agentuře sdělili, že jsou ve spojení s francouzskými studujícími. Uváděli také, že studenty v Belgii a Francii trápí stejné problémy.
Protesty ve Francii přerostly v masové akce. Francouzské ministerstvo školství ve středu uvedlo, že situace se pomalu uklidňuje, protože ve středu se vůbec neučilo na 276 školách a na 183 jen částečně. Na řadě míst v posledních dnech demonstrace přerostly v násilnosti, policie dosud zadržela přes 6600 lidí.
Dohromady bylo od začátku protestního hnutí v polovině září zraněno 215 studentů a 89 pracovníků ve školství a také téměř 800 příslušníků policejních složek.
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