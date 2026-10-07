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Zahraničí

V belgickém Lutychu vypukly studentské protesty, inspirovali se ve Francii

ČTK
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V Lutychu na východě Belgie vypukly studentské protesty, v ulicích jsou stovky nespokojených studentů a úřady nedoporučují obyvatelům vstupovat do centra města. Ve středu o tom informovala agentura Reuters s tím, že studenti v Belgii se částečně inspirovali studenty ve Francii, kteří už několik dní masově demonstrují proti stavu škol a školství.

Protest against education reforms and an increase in student fees, in Liege
Skupina mladých lidí se pokouší hodit elektrickou koloběžku do ohně během spontánních pouličních protestů středoškolských studentů proti vzdělávací reformě a zvýšení zápisného v Lutychu v BelgiiFoto: REUTERS – Stephanie Lecocq
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Belgická média uvedla, že za poslední dny policie zadržela 107 lidí, podle agentury Belga především kvůli ničení cizího majetku a žhářství.

„Dochází k velkým nepokojům. Uzavřete své obchody,“ oznámil ve středu oficiální belgický vládní varovný systém BE-Alert. Uzavřeno bylo i hlavní železniční nádraží, které se ale později podle Reuters opět otevřelo.

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„Kvůli pokračujícím demonstracím se vyhněte centru města. Doprava zde je velmi narušena,“ uvedla policie v Lutychu na sociálních sítích.

Studenti v Belgii protestují proti stavu francouzskojazyčného školství, kdy poukazují na rostoucí náklady na vzdělávání, přeplněné třídy a problematický přístup ke studijním materiálům.

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Nynější protesty následují po červnových střetech mezi demonstranty a policií v Bruselu kvůli vzdělávací reformě, jejíž součástí je navýšení zápisného pro většinu studentů ve francouzskojazyčných oblastech z 835 na 1194 eur.

Nynější videa z Lutychu ukazují stovky převážně mladých demonstrantů v ulicích, ohně či policejní hrazení. Během středečních protestů policie prohledávala studenty kvůli zbraním, uvádí Reuters.

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Někteří studenti agentuře sdělili, že jsou ve spojení s francouzskými studujícími. Uváděli také, že studenty v Belgii a Francii trápí stejné problémy.

Protesty ve Francii přerostly v masové akce. Francouzské ministerstvo školství ve středu uvedlo, že situace se pomalu uklidňuje, protože ve středu se vůbec neučilo na 276 školách a na 183 jen částečně. Na řadě míst v posledních dnech demonstrace přerostly v násilnosti, policie dosud zadržela přes 6600 lidí.

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Dohromady bylo od začátku protestního hnutí v polovině září zraněno 215 studentů a 89 pracovníků ve školství a také téměř 800 příslušníků policejních složek.

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