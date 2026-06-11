V Belfastu pokračovaly nepokoje, pod kotlem přitápěl i Musk. Policie nasadila vodní děla

Násilné protiimigrační protesty v Belfastu pokračují už druhým dnem. Odstartoval je úterní útok nožem a přiživují je antiimigrační hlasy online
Britská policie ve středu večer nasadila v severoirském Belfastu proti demonstrantům vodní děla. Při protestech bylo zraněno 12 policistů a 16 lidí bylo zadrženo, informoval ve čtvrtek web stanice BBC. Nepokoje v Severním Irsku vypukly v úterý, den po útoku v Belfastu, kde súdánský uprchlík na ulici vážně pobodal muže. Ze severoirské metropole se demonstrace rozšířily do dalších měst.
Podle agentury AP házeli maskovaní muži při nepokojích na policisty kameny a zapalovali vozidla i budovy, v nichž jsou ubytováni migranti. Předseda policejní rady Severního Irska Brendan Mullan uvedl, že 12 strážníků utrpělo zranění poté, co po nich demonstranti hodili zápalné lahve. Policie však uvedla, že míra násilí byla ve středu večer menší než v úterý.
„Slyšeli jsme například o lidech, kteří byli cestou do práce zastavováni a dotazováni na svou národnost,“ řekl médiím britský ministr pro Severní Irsko Hilary Benn. „Pro takové jednání neexistuje žádné ospravedlnění,“ dodal s tím, že nepokoje vyvolávají mezi příslušníky etnických menšin velké obavy. Úřady také zaznamenaly případ zdravotní sestry tmavé pleti, kterou čtyři maskovaní muži pronásledovali až do nemocnice.
Šéf londýnské policie Mark Rowley varoval, že násilnosti podněcují extremistické komentáře na internetu. „Lidé, kteří žijí velmi daleko od Severního Irska a o zemi nic nevědí, se snaží rozdmýchávat další nepokoje,“ řekl Rowley BBC.
Již ve středu agentura Reuters informovala, že do on-line diskusí se zapojily také veřejně známé osobnosti. Mezi nimi byl americký podnikatel Elon Musk, který sdílel příspěvky kritické vůči situaci v Británii, a krajně pravicový aktivista Tommy Robinson, jenž vyzýval k opakovaným protestům. Na otázku novinářů, zda má na mysli právě Muskovy komentáře, Rowley uvedl, že mluví o všech, „kteří jsou zodpovědní za sociální média“.
V Británii v poslední době přibývá protestů proti imigraci, při nichž kritici britské azylové politiky tvrdí, že vláda umožnila vstup do země nebezpečným lidem. V Severním Irsku minulý rok v červnu propukly násilné protiimigrační demonstrace poté, co byli dva nezletilí cizinci obviněni ze sexuálního napadení.