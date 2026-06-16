Přeskočit na obsah
Benative
16. 6. Zbyněk
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

V Bavorsku zastavili Čecha, řidičák neměl a vezl 850 000 eur. Peníze mu zabavili, než objasní původ

ČTK

Policie v Bavorsku u hranic s Českem zajistila u českého řidiče asi 850 000 eur (20,5 milionu Kč) v hotovosti.

Euro peníze bankovky eurozóna
Ilustračí fotoFoto: Reuters
Reklama

Sumu kvůli možnému praní špinavých peněz zabavila a zpět ji vydá až poté, co Čech původ peněz vysvětlí, uvedla v úterý v prohlášení bavorská policie.

Případ se stal v pátek 12. června u Waidhausu na pomezí s Českem. Policie zde k hraniční kontrole zastavila černý mercedes, jehož 33letý český řidič neměl řidičský průkaz. Hlídka poté zjistila, že platné řidičské oprávnění ani nevlastní.

Policisté se následně rozhodli vůz prohlédnout. V kufru našli velké množství hotovosti, ke které Čech uvedl, že je to asi 700 000 eur. Policie ale výši sumy stanovila na zhruba 850 000 eur.

Celní správa České republiky na svém webu s odvoláním na unijní nařízení uvádí, že při převozu hotovosti nad 15 000 eur (362 000 Kč) na území Evropské unie musí řidič při kontrole celníkům sdělit podrobnosti k částce a k jejímu účelu. Toto opatření souvisí s tažením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu. Pokud lidé chtějí vyvézt peníze v hotovosti z EU, musí částku nad 10 000 eur (241 600 Kč) povinně oznámit.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Svjatlana Cichanouská ve Spotlightu Aktuálně.cz, 11. června 2026.
Svjatlana Cichanouská ve Spotlightu Aktuálně.cz, 11. června 2026.
Svjatlana Cichanouská ve Spotlightu Aktuálně.cz, 11. června 2026.

Šest let po zfalšovaných volbách. Cichanouská popisuje svůj boj s Lukašenkem

Odhady v prezidentských volbách roku 2020 přisuzovaly Svjatlaně Cichanouské drtivé vítězství. Volební komise ale nakonec oznámila, že vyhrál Alexandr Lukašenko. Opozice výsledky odmítla, ale velké protesty režim tvrdě potlačil. „Jsem hrdá na to, že my Bělorusové se nevzdáváme,“ říká v pořadu Spotlight Cichanouská, která už šest let žije v exilu. Mezitím se jí aspoň z vězení vrátil manžel Sjarhej.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ „Historický milník.“ Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU

Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Později Rada EU informovala také o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama