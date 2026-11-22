V Bavorsku se čv neděli 19 lidí v kostele otrávilo oxidem uhelnatým, informuje agentura DPA s odvoláním na záchranáře. Čtyři jsou v těžkém stavu. V kostele se zřejmě porouchalo topení.
Do šestitisícového městečka Bad Grönenbach ležícím nedaleko hranice mezi Bavorskem a Bádenskem-Württemberskem se sjel velký počet hasičských aut, sanitek i policejních vozů. Bližší okolnosti případu zatím nejsou známy.
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, který nijak nepáchne. Vzniká nedokonalým spalováním látek obsahujících uhlík, kdy není k dispozici dostatek kyslíku k jejich úplné přeměně na oxid uhličitý.
Při vdechnutí omezuje přenos kyslíku z plic do tkání. Prvními příznaky otravy je bolest hlavy, nevolnost, závratě a únava. Při vyšších koncentracích hrozí bezvědomí i smrt.
Mohlo by vás také zajímat: Trump, Si a Putin brojí proti jaderné válce. Chtějí si rozdělit svět, má to ale zádrhel
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Sníh a mráz dorazí i do nížin. Předpověď říká, kdy máme očekávat bohatou nadílku
Česko se ve čtvrtek může dočkat prvního vydatného sněžení, a to i v nížinách. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) kvůli tomu vydal pro celé území předběžné varování před sněhem a komplikacemi v dopravě. Nejvíc by mělo nasněžit na jihovýchodě země, kde i v nižších polohách může napadnout přes 10 centimetrů. Na možnou nadílku meteorologové v neděli upozornili také na svém profilu na síti X.
Při požáru továrny v Indonésii zemřel neznámý počet lídí, pátrá se po 29 lidech
Po sobotním požáru továrny na cukrovinky západně od indonéského hlavního města Jakarty policie v neděli z budovy odvezla 24 pytlů s ostatky obětí. Pátrá se zhruba po třicítce pracovníků.
„Spojené státy evropské a sebrat dotace.“ Existuje jediný způsob přežití, naléhá europoslanec
Evropská unie čelí zásadním bezpečnostním výzvám a právě v této situaci je podle europoslance Jana Farského (STAN) její obranný průmysl roztříštěný. Zatímco Spojené státy využívají přibližně 30 typů zbraňových systémů, evropské státy jich provozují celkem 178. V podcastu Evropa v souvislostech zdůraznil, že jedinou cestou ven je užší koordinace nákupů a vývoje na evropské úrovni.
Vzpoura Evropanů proti deklaraci: Klimatická konference kolabuje
Státy na nejdéle trvající klimatické konferenci OSN v historii COP31 se neshodly na společné deklaraci, řekl podle médií předseda konference a turecký ministr životního prostředí Murat Kurum. Hrozí tak, že jednání zkolabují. Debata delegátů v plénu pokračuje.
Poplatky zrušíme do léta, říká Okamura. Ústavní pojistku médiím odmítá
Televizní a rozhlasový poplatek by měl skončit nejpozději do léta, řekl v nedělní Partii na CNN Prima News předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Česká televize a Český rozhlas mají být podle vládního návrhu financovány ze státního rozpočtu. Okamura spolu s Filipem Turkem (Motoristé) zároveň odmítl ústavní pojistku jejich nezávislosti, o které mluvil vicepremiér Karel Havlíček (ANO).