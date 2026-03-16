V Barmě poprvé od převratu zasedl parlament, většinu má strana spojená s armádou

V Barmě se v pondělí poprvé od převratu v roce 2021 sešel parlament. Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury. Zákonodárný sbor vzešel z voleb z přelomu prosince a ledna, které vyhrála strana blízká vládnoucí juntě. Podle organizací, které sledovaly volby v Barmě, nebylo hlasování svobodné.
Většina zákonodárců z 586členného parlamentu pochází ze Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP), která je spojená s armádou. Zbytek tvoří většinou příslušníci armády, která má podle ústavy nárok na čtvrtinu parlamentních křesel bez voleb. USDP získala 339 křesel, příslušníkům armády náleží 166 křesel a zbytek si rozdělilo 21 stran.
Delegáti v tradičních oděvech dorazili na zahajovací zasedání 373členné dolní komory, které se konalo v přísně střeženém parlamentním komplexu. Ustavující schůze začala volbou předsedy dolní komory, jímž se stal Kchin Yi, brigádní generál ve výslužbě a předseda USDP považovaný za blízkého spojence strůjce převratu generála Min Aun Hlaina. Místopředsedou dolní komory bude Oum Maun Maun, bývalý generál a exministr informací.
Horní komora s 213 zákonodárci má zahájit zasedání ve středu a 14 regionálních parlamentů se sejde o dva dny později. Parlament následně zvolí také barmského prezidenta a dva viceprezidenty.
Podle AP by se hlavou státu mohl stát šéf junty Hlain, ústava však prezidentovi zakazuje současně vykonávat funkci vrchního velitele armády. To podle AP vyvolává otázky, zda se Hlain nejmocnější funkce v Barmě vzdá. Analytici oslovení agenturou AFP se domnívají, že Hlain by mohl zůstat v čele armády a zároveň z pozadí ovládat kabinet, který má vzniknout v dubnu.
"Kdo ví, jakou roli bude hrát? Je však zřejmé, že bude u kormidla a že u kormidla bude určitě i armáda. Bude to vojenská junta v civilním hávu," řekl zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v Barmě Tom Andrews.
Poslední svobodné volby v listopadu 2020 přinesly drtivé vítězství opoziční vůdkyni Do Aun Schan Su Ťij. Armáda však výsledky zrušila, nositelku Nobelovy ceny za mír při převratu 1. února 2021 zadržela a její stranu rozpustila. Tento krok vyvolal občanskou válku, která si podle nevládních organizací vyžádala na 7200 obětí, přes 29 tisíc zatčených a odhadem 3,6 milionu vysídlených.
Po pěti letech vojenské vlády junta zorganizovala nové volby. Podle organizací sledujících stav demokracie nebyly svobodné: kritika voleb byla zakázána a na kandidátkách převládali civilní spojenci armády. Hlasování se navíc neuskutečnilo v mnoha částech země ovládaných povstalci.
Ruský „bludný“ tanker po zásahu dronem děsí Maltu ekologickou katastrofou
Zničený ruský plynový tanker Arctic Metagaz, který 3. března zasáhl neidentifikovaný mořský dron, stále křižuje vody Středozemního moře a aktuálně ohrožuje maltské pobřeží. Rusko tento incident označilo za „teroristický akt“ a vinu připsalo Kyjevu.
ŽIVĚ Česko je připravené stát v čele mise k obnově ropovodu Družba, oznámil Havlíček
Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl dnes v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček. Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.
Počasí plné zvratů. Mrazy vystřídá prudké oteplení, idyla však nepotrvá dlouho
Máme před sebou týden plný proměnlivého počasí. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nás čeká typicky proměnlivá březnová obloha. Zatímco začátek týdne připomene spíše dozvuky zimy, v jeho polovině přijde výrazné oteplení. V pátek se s příchodem jarní rovnodennosti obloha opět zatáhne.
Feri u soudu odmítl obžalobu ze znásilnění, jednání soud odročil na duben
Bývalý poslanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 odmítl obžalobu, která ho viní ze znásilnění sedmnáctileté dívky na podzim roku 2015. Podle státní zástupkyně měl Feri se ženou souhlasný sexuální styk. Při něm si ale bez jejího souhlasu sundal kondom, s čímž dívka nesouhlasila.