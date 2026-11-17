Íránské revoluční gardy se v úterý přihlásily k dronovému útoku na americkou leteckou základnu Šajch Ísa v Bahrajnu krátce poté, co v hlavním městě Manámě zaznělo několik výbuchů, informovala agentura AFP. Bahrajn podle agentury Reuters útoky včas zachytil. Od konce února, kdy Izrael a Spojené státy zahájily útoky na Írán, čelí Bahrajn opakovaným odvetným úderům ze strany Teheránu.
Íránské gardy tvrdí, že útoky podnikly v reakci na opakované narušování íránského vzdušného prostoru drony amerických sil.
V neděli Bahrajn oznámil, že jeho protivzdušná obrana zachytila několik íránských vzdušných útoků. Teherán uvedl, že vyslal šest dronů namířených proti americkému radarovému systému.
Útoky v Bahrajnu, kde sídlí americká pátá flotila, se odehrávají v době diplomatických snah o ukončení izraelsko-americké války s Íránem. V Ománu se v úterý sešel íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se svým ománským protějškem Badrem Busajdím, aby jednali o bezpečnosti v oblasti strategického Hormuzského průlivu. Írán v reakci na americké údery začal útočit mimo jiné na lodě v této úžině, což přispělo k výraznému růstu cen ropy.
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