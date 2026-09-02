V Augsburgu u nádraží vybuchl neznámý předmět, několik lidí bylo zraněno

Dva lidé ve středu brzy ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět. Nádraží, kde byl dosud omezený provoz, je nyní kvůli nálezu zcela uzavřené, napsala agentura DPA.
Portál bavorské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice Bayerischer Rundfunk (BR) informoval o rozsáhlém policejním zásahu. Kvůli explozi a nynějšímu vyšetřování je omezena i autobusová a tramvajová doprava, uzavřeny jsou i přilehlé ulice.
BR původně informovala, že některé lidi poranily střepy z rozbitých oken a výloh, další zase po ohlušující ráně utrpěli akustické trauma. Policie následně upřesnila, že zraněni byli dva lidé - 18letý muž a 17letá žena. Povahu jejich zranění označila policie jako akustické trauma.
Škody se podle prvních zpráv omezily na zničená okna a poničené výlohy. Stanice BR uvedla, že výbuch zničil zasklení oken nejen v pasáži, ale také v okolí.
Na místě pracují pyrotechnici, kteří v okolí hledají další možné nebezpečné předměty. List Augsburger Allgemeine informoval o tom, že bavorský kriminální úřad má na nádraží i robota pro zneškodňování výbušnin. Policie k tomu uvedla, že zásah s takovým vybavením je v podobných situacích běžným postupem.
Deník Augsburger Allgemeine s odvoláním na policii napsal, že výbuch nastal v tamní bankovní pobočce.
Policie dosud nezveřejnila, co na místě explodovalo. Úřady doporučily lidem, aby se okolí hlavního nádraží vyhnuli. Lidé rovněž musí počítat s rozsáhlými zpožděními hromadné silniční i železniční dopravy.
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