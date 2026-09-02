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Zahraničí

V Augsburgu u nádraží vybuchl neznámý předmět, několik lidí bylo zraněno

ČTK
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Dva lidé ve středu brzy ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět. Nádraží, kde byl dosud omezený provoz, je nyní kvůli nálezu zcela uzavřené, napsala agentura DPA.

Policie, Německo, německá policie, kontrola
Policie dosud nezveřejnila, co na místě explodovalo. Úřady doporučily lidem, aby se okolí hlavního nádraží vyhnuli. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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Portál bavorské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice Bayerischer Rundfunk (BR) informoval o rozsáhlém policejním zásahu. Kvůli explozi a nynějšímu vyšetřování je omezena i autobusová a tramvajová doprava, uzavřeny jsou i přilehlé ulice.

BR původně informovala, že některé lidi poranily střepy z rozbitých oken a výloh, další zase po ohlušující ráně utrpěli akustické trauma. Policie následně upřesnila, že zraněni byli dva lidé - 18letý muž a 17letá žena. Povahu jejich zranění označila policie jako akustické trauma.

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Škody se podle prvních zpráv omezily na zničená okna a poničené výlohy. Stanice BR uvedla, že výbuch zničil zasklení oken nejen v pasáži, ale také v okolí.

Na místě pracují pyrotechnici, kteří v okolí hledají další možné nebezpečné předměty. List Augsburger Allgemeine informoval o tom, že bavorský kriminální úřad má na nádraží i robota pro zneškodňování výbušnin. Policie k tomu uvedla, že zásah s takovým vybavením je v podobných situacích běžným postupem.

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Deník Augsburger Allgemeine s odvoláním na policii napsal, že výbuch nastal v tamní bankovní pobočce.

Policie dosud nezveřejnila, co na místě explodovalo. Úřady doporučily lidem, aby se okolí hlavního nádraží vyhnuli. Lidé rovněž musí počítat s rozsáhlými zpožděními hromadné silniční i železniční dopravy.

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