Angličané ve velkém rozebírají samotesty. Objela jsem několik lékáren, vypráví Češka

Domácí antigenní testy se v Anglii staly součástí běžného života. Každý má nárok na jeden balíček testů denně zdarma, který si může vyzvednout v lékárně nebo testovacím centru. Jenže jak v zemi rostou počty nakažených, testy nejsou k sehnání, protože je lidé rychle rozeberou. "Obešla jsem šest lékáren a nikde už testy neměli," popisuje i Češka Barbora Cinádrová své zkušenosti.

Cinádrová jela po Vánocích do Anglie za svým partnerem, aby spolu s jeho rodinou oslavila příchod nového roku. Přítelův otec měl pozitivní test na covid-19, ale izoloval se a zbytek rodiny byl negativní.

Když Češka dorazila do malého města nedaleko Manchesteru, překvapilo ji, že si nikdo z rodiny nezašel na PCR test, jak byla zvyklá z domova. Všichni si jen udělali domácí antigen, na který mají v Anglii nárok (ve zbytku Velké Británie platí jiná pravidla).

Po silvestrovských oslavách však začaly vycházet pozitivní testy i zbylým členům domácnosti, přestože všichni měli za sebou i třetí, posilovací dávku očkování. Cinádrová, která covid prodělala loni, se jako jediná nenakazila, a tak měla sehnat další antigenní testy. Což je úkol, který je momentálně v Anglii velmi složitý.

"Bylo to šílené. Jela jsem do sousedního města a tam obešla šest různých lékáren, ale nikde testy neměli. Další den jsem jela do jiného města, obešla sedm lékáren a zase nic. Nakonec jsem se postavila do fronty ještě před otevírací dobou a zbyl na mě jeden test," vzpomíná v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Lidé v Anglii mají nárok na jeden balíček antigenních testů denně, přičemž v každém balíčku je sedm testů. Lidé si pomocí nich mají zjišťovat, zda se nakazili koronavirem, a také si jimi ověřují, jestli už mohou ukončit povinnou karanténu po prodělání nemoci. Proto je o ně obrovský zájem. Objednat se dají i na internetu.

Nespolehlivý test

Lidé v Anglii kolem Vánoc použili podle odhadů více než milion antigenních testů denně. Pozitivních případů přibývalo 140 tisíc a více, píše britský server BBC.

Počty hospitalizací sice také rostou, ale pomaleji než v předchozích vlnách. V Anglii je teď v nemocnicích přes 16 tisíc nakažených, což bylo naposledy loni na začátku února, kdy tehdejší silná zimní vlna způsobená variantou delta v zemi ustupovala. Zařízení zatím nejsou přeplněná, ale kvůli vysokému počtu nemocných zdravotníků musí vypomáhat vojáci.

Vláda antigenní testy zdarma zaváděla postupně během loňského roku. S příchodem nové, nakažlivější varianty koronaviru omikron ale odborníci varují, že by se na ně lidé neměli spoléhat. "Pomáhají nám odhalit část pozitivních lidí, ale rozhodně ne všechny," tvrdí například profesorka biostatistiky Sheila Birdová z Cambridgeské univerzity.

Přitom od druhé poloviny loňského prosince je podle expertů omikron dominantní variantou koronaviru v zemi, píše server BBC. A už podle analýzy vzorků z listopadu 2020 z Liverpoolu, kdy svět omikron ani neznal, odhalily domácí samotesty jen asi polovinu bezpříznakových nakažených ve srovnání s PCR testy.

"Sestra mého přítele byla dlouho negativní. Proto se raději každý den testovala a jen jeden z testů jí vyšel pozitivní. Potom měla zase všechny negativní," vypráví také Cinádrová.

Jenže i PCR testy, které by měly být přesnější, je v Anglii těžké sehnat. Bez vystavení certifikátu jsou sice také zdarma, ale nemohou se provádět doma. Není proto o ně takový zájem, avšak síť s testovacími centry není tak hustá. Například Cinádrová musela kvůli PCR testu do asi 50 kilometrů vzdáleného města a na výsledek čekala tři dny.

Návrat k normálu

Tamní média teď spekulují, že britská vláda premiéra Borise Johnsona přestane poskytovat domácí antigenní testy zdarma. Politici totiž často opakují, že země se musí naučit s koronavirem žít. Například ministr školství Nadhim Zahawi minulý týden prohlásil, že Británie se posouvá od pandemie k endemii, tedy ke stavu, kdy je nemoc běžnou součástí života.

Antigenní testy stály dosud britskou vládu okolo šesti miliard liber (asi 175 miliard korun). Podle zdrojů blízkých kabinetu jsou proto do budoucna finančně neudržitelné, píše deník The Times. Vláda ale zatím oficiálně odmítá, že by se testy měly zpoplatnit.

