V americkém vězení zemřel Aldrich Ames, jeden z nejznámějších špionů pracujících pro Moskvu

Ve vězení v Marylandu ve Spojených státech zemřel ve věku 84 let Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA a někdejší vysoký činitel Ústřední zpravodajské služby (CIA), který pracoval pro Sovětský svaz a následně pro Rusko. V noci na středu o tom informovala agentura AP. Amese v dubnu 1994 poslal americký soud na doživotí do vězení.
Pro Moskvu začal dobrovolně pracovat v dubnu 1985, oficiálně kvůli nespokojenosti s domácími poměry, ve skutečnosti mu ale šlo o peníze. Za více než osm let mu Rusové za jeho cenné služby zaplatili přes 2,5 milionu dolarů, čímž se zařadil mezi nejdražší špiony v historii tajných služeb.
Amesovy informace zmařily podle historiků asi 30 chystaných operací CIA, Moskvě Ames vyzradil přes 20 vyzvědačů, z nichž bylo nejméně deset za sovětské éry popraveno. Mezi nimi byl i generál sovětské vojenské zpravodajské služby GRU Dmitrij Poljakov, který pracoval přes 25 let pro USA. Celý Amesův případ, po kterém rezignoval ředitel CIA James Woolsey, měl na CIA dalekosáhlý dopad a znamenal nový pohled na zajištění vnitřní bezpečnosti a prověrek zaměstnanců CIA.
Souček se ostře pustil do celé Premier League. Pro mě je tohle vtip, zuřil
West Ham prohrál klíčový duel o záchranu doma s Nottinghamem, zápas rozhodla penalta v závěru po faulu domácího brankáře Alphonse Areoly. S verdiktem Kladiváři zásadně nesouhlasí. Do rozhodčích se po utkání ostře pustil také Tomáš Souček, který zařídil jediný gól svého týmu. Nezvykle tvrdě zkritizoval i celou Premier League.
ŽIVĚU ministerstva zahraničí protestovaly desítky lidí. Nelíbí se jim kroky nové vlády
Několik desítek lidí se v úterý sešlo na Loretánském náměstí v Praze před budovou ministerstva zahraničních věcí, aby vyjádřily nesouhlas s personálními změnami na ministerstvu po nástupu nové vlády ANO, SPD a Motoristů. V davu byl na několika cedulích nápis "MZV není kořist". Jiná cedule vyjadřovala nesouhlas s konkrétními politiky.
„Jsem operní influencer, jinak to nejde,“ říká mladý tenorista Daniel Matoušek
Sólista Opery Národního divadla Daniel Matoušek pochází z Ústí nad Labem. Přestože oficiálně neabsolvoval žádnou pěveckou školu, patří mezi nejvýraznější talenty mladé generace a díky aktivní přítomnosti na sociálních sítích i mezi nejviditelnější. Že to není jen další prázdná bublina, ale mimořádný talent, dokazuje mj. jeho nedávné angažmá v Královské opeře v Covent Garden.
„Jsme tomu nejblíž v historii".“ Expert popsal, s čím USA počítají po odstranění Madura
Pokud bylo cílem Donalda Trumpa eliminovat Nicoláse Madura, protože je to pro něj nějaký symbol padoucha, slaví americký prezident velké vítězství, říká politolog a odborník na Latinskou Ameriku Jaroslav Bílek. „Pokud se ale ptáme na to, do jaké míry se tím podaří vyřešit situaci ve Venezuele, tak tady už jsem velmi skeptický,“ dodává.
ŽIVĚBabiš se dohodl s evropskými lídry. Česko muniční iniciativu nezruší, ale nebude ji finacovat
Muniční iniciativu pro Ukrajinu Česká republika rušit nebude, bude ji koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů, uvedl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X po jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných. Rozhodl se tak po dohodě s koaličními partnery, napsal předseda vlády.