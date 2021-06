V americkém městě Rockton hoří chemička. Úřady evakuují okolí, požár může trvat i dny

V americkém městě Rockton nedaleko Chicaga po pondělním výbuchu již druhý den hoří chemička patřící společnosti Chemtool, jež je velkým výrobcem maziv. Podle médií se z továrny valí hustá oblaka černého dýmu, která lze zachytit na meteorologických radarech a jsou vidět na více než 60 km daleko. Úřady nařídily evakuaci všem lidem žijícím do jedné míle (1,6 kilometru) od místa požáru.

Místní úřady rovněž varují, že se plameny nemusí podařit dostat pod kontrolu ještě několik dní. Podle vyjádření firmy Chemtool nebyl při incidentu zraněn nikdo ze zaměstnanců, lehká zranění utrpěl jeden ze zasahujících hasičů.

Na místě zasahuje asi 150 požárníků, kteří však stále nepřišli na to, co výbuch a následný požár způsobilo. V chemičce podle nich hoří řada toxických látek a plameny proto nelze jednoduše uhasit velkým množstvím vody, protože ta by se následně mohla vyplavit do místní řeky. "To hlavní, co nechceme, je, aby nám tu vypukla ekologická noční můra," řekl šéf místních hasičů Kirk Wilson. Hasiči se tak snaží především zajistit, aby se plameny nerozšířily dál do města.

Příkaz evakuace platí pro asi 150 domů, podle místních úřadů se týká asi 1000 lidí. V okolí do tří mil (téměř pět kilometrů) pak lidé musí chodit se zakrytými ústy a obličejem. Prvotní měření nepoukazují na to, že by byl u země vzduch zdraví škodlivý, situaci však monitoruje federální Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA).

Firma Chemtool je pobočkou společnosti Lubrizol, jež patří americkému miliardáři Warrenu Buffetovi. Agentura AFP připomíná, že Lubrizol čelí ve Francii stíhání kvůli obřímu požáru jedné ze svých továren v Rouenu z roku 2019. Tehdy shořelo asi 10 tisíc tun chemických produktů.