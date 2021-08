V Americe není sledovanější moderátor. Carlson teď našel spasitele Západu v Orbánovi

Pokud američtí diváci televize FOX News do minulého týdne nevěděli nic moc o Maďarsku, nyní jsou už poučenější. "Z takřka dvou stovek zemí světa má přesně jedna zvoleného lídra, který se otevřeně hlásí ke konzervativnímu západnímu stylu. Jmenuje se Viktor Orbán, je premiér Maďarska," uvedl Tucker Carlson minulý čtvrtek svůj rozhovor s Orbánem.

Na rozdíl od Orbána dnes Carlsona zná asi každý Američan, který se alespoň trochu zajímá o politiku. Talk show, kterou uvádí na stanici FOX News, je nejsledovanějším zpravodajským pořadem na kabelových televizích v USA, každý všední večer se na jeho pořad Tucker Carlson Tonight dívají v průměru tři miliony lidí.

Platilo to i minulý týden, který Tucker Carlson celý odvysílal z Budapešti. Při jeho úvodním slovu se na obrazovce za ním promítala mapa střední Evropy, aby diváci měli představu, kde se právě nachází. "Maďarsko nemá vojenské námořnictvo ani jaderné zbraně, jeho hrubý domácí produkt (HDP) je menší, než má stát New York," informoval Carlson diváky.

Premiér této země ovšem podle Carlsona "odmítá dogmata neoliberalismu". "Pro toho, kdo žije v USA, je hořké vidět rozdíl mezi Budapeští a třeba městem New York," postěžoval si moderátor a vysvětlil, že v Maďarsku je v současnosti mnohem větší svoboda projevu než v Americe. Protože za "veřejnou a hlasitou kritiku politiky (prezidenta) Joea Bidena vás jeho spojenci v Silicon Valley nejspíše umlčí". Tím narážel na vlastníky sociálních sítí Facebook nebo Twitter, kteří po volbách omezovali komentáře exprezidenta Donalda Trumpa.

"Když ale žijete v Maďarsku, osobnosti opozice se nemusejí bát postihu za to, že vyjadřují své názory," informoval Tucker z Budapešti.

We’re in Budapest all this week for Tucker Carlson Tonight and a documentary for Tucker Carlson Originals. Don’t miss our first show here starting tonight at 8pm ET on #FoxNews pic.twitter.com/avZLoc0fD0 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 2, 2021

"Kdo je svobodnější? Ve které zemi spíše přijdete o zaměstnání za to, že nesouhlasíte s ortodoxií vládnoucí třídy?" ptá se Carlson. Pokud snad odpověď není jasná, Tucker Carlson Američanům napoví, že by se "neměli dívat, jak jejich země kolabuje". "Nemusíte mít lídry, kteří nenávidí obyvatelstvo a rozdělují národ. Kteří svým otevíráním hranic dělají svět horším, zvyšují kriminalitu a počty lidí žijících na chodníku na drogách," apeluje Carlson.

Rozzlobená zpráva o stavu USA

Jednu reportáž z Maďarska odvysílal z hranice se Srbskem, kam se dopravil armádním vrtulníkem. Opět to dopadlo lépe pro Maďarsko než pro USA a amerického prezidenta Bidena. Na maďarsko-srbské hranici Carlson podle svých slov viděl plot s ostnatým drátem a okolo "čistotu a pořádek v kontrastu s chaosem na mexicko-americké hranici".

Pochválil pak Orbána za to, že nedovolí, aby "tento národ o 10 milionech lidí navždy změnili ti, které nikdo nezval a kteří sem přicházejí nelegálně". A opět vykreslil, jak to podle něho kontrastuje se současným vedením jeho vlastní země. "Poučení je tak zřejmé - je to jasné popření naší aktuální politiky a lidí, kteří ji prosazují."

"Jenže americké politické elity jsou příliš slabé a hloupé, než aby viděly pravdu. Elity se postavily proti vlastním lidem. Stručně řečeno, vedení této země nenávidí americký lid," reportoval Carlson z Budapešti, ale jeho vysílání bylo prioritně kritikou situace, současné vlády a prezidenta v USA.

V obsahu, tématech, metodě kontrastů a otázek i v ostrém tónu byl Carlsonův budapešťský týden názornou ukázkou toho, co každý večer předestírá Američanům a v čem je jeho úspěch. V televizi FOX News pracuje od roku 2009. Jeho finální průlom, kdy jeho show přešla do nejsledovanějšího večerního času, přišel na podzim 2016.

Překrývalo se to s kampaní a vítězstvím Donalda Trumpa v prezidentských volbách, což nebyla náhoda - mají velké společné téma. Tvrdý odpor proti nelegální imigraci do USA, kterou oba líčí jako existenciální hrozbu pro americké občany. Trumpovi to pomohlo vyhrát volby, Carlsonovi to zvyšuje sledovanost.

Na stejné straně jako Trump

Toto téma ve svém vysílání pravidelně a nejčastěji akcentuje, přičemž varuje obecně před "záplavou" lidí z ciziny, tedy nejenom před nezákonnými přistěhovalci. "Někteří imigranti dělají naši zemi chudší, špinavější a ještě více ji rozdělují," říká Carlson.

Podle něj se američtí demokraté navíc cíleně snaží nahradit voličstvo v USA "poslušnějšími voliči z třetího světa". Podle této Carlsonovy teorie Bidenovi demokraté do USA "importují voliče", aby "rozředili politickou sílu" bílých Američanů.

V otázce imigrace a v řadě dalších témat stojí Carlson na stejné straně barikády jako Trump, ale není jeho bezvýhradným zastáncem. I po Trumpově nástupu do Bílého domu se především o jeho politickém stylu vyjadřoval rezervovaně. Nesrovnatelně tvrdší kritiku má ale Carlson pro "mainstreamová média", která podle něho Trumpa nespravedlivě, nesmyslně očerňují.

"Když napíšete, že je Trump kašpar, že toho moc neví, že je tak trochu náhodný prezident a hraje na lidský strach, aby získal moc - tak já řeknu, dobře, to je naprosto obhajitelné. Ale celá ta věc s fašismem? Možná jsem pomatený, ale nevidím vůbec nic, co by to podporovalo," citoval Carlsona před třemi roky profilový text v časopise New Yorker.

Prodejné a prolhané politické elity

Magazín tehdy Carlsona označil za "kontrariána hlavního vysílacího času". Vystihl tím, že Carlson zpochybňuje, rozporuje, spekuluje a klade hypotetické otázky, zda mnohé věci nejsou úplně jinak. Hlavním předmětem jeho skepse, nedůvěry nebo i zesměšňování a zloby jsou podle jeho vlastních slov "prodejné, hloupé, prolhané, politické elity".

V roce 2018 o nich napsal i knihu s názvem Loď bláznů. Svoji televizní show označuje za "zapřisáhlého nepřítele lží, pompéznosti, samolibosti a stádního myšlení". Američtí voliči podle něho mají plné zuby politického establishmentu a pohrdají jím.

"Jenže establishment ještě více pohrdá lidmi," dodává Carlson.

Vůbec přitom nezapírá, že on sám vyrůstal jako příslušník elity a že se v tomto prostředí stále pohybuje. Vždy chodil do elitních škol, jeho otec Richard Carlson byl za prezidenta Ronalda Reagana ředitelem stanice Hlas Ameriky. Po konci vysoké školy Trinity College v Connecticutu se Tucker Carlson hlásil do zpravodajské služby CIA, ale nevzali ho.

"Byl jsem dost naštvaný. Ale byl bych příšerný. Neudržím tajemství. A nenávidím rozkazy," uvedl v jednom z rozhovorů. Otec mu řekl, aby zkusil novinařinu, protože "tam berou všechny". Nejdříve pracoval v tištěných médiích, například pro časopis Weekly Standard, který v roce 1995 založil podnikatel Rupert Murdoch.

Ve stejném roce se začal Tucker Carlson objevovat jako příležitostný televizní komentátor, pak prošel kabelovými televizemi CNN a MSNBC, až definitivně zakotvil v nejsledovanější stanici FOX News. Nyní je celebritou, ve Washingtonu žije s manželkou Susie Andrewsovou, se kterou má čtyři děti, v bohaté čtvrti tamních elit, v Georgetownu.

Proti vakcínám i výsledkům voleb

Svoji důvěrnou osobní znalost politické a mediální smetánky ovšem Carlson považuje za výhodu. "Žil jsem v tomto světě celý svůj život, vím, co tito lidé cítí a jak uvažují," tvrdí Carlson. Že je něco hodně špatně, si prý definitivně uvědomil během finanční a ekonomické krize v roce 2008.

"Washington tu krizi v podstatě necítil, zatímco venkovská Amerika se rozpadala," říká Carlson. Jako kritici připouštějí, že se dokáže strefovat do bolavých problémů USA. Ale podle mnohých je zároveň tím, kdo vážné problémy přidělává.

Carlson ve svém vysílání kromě jiného opakovaně spekuluje, že loňské prezidentské volby byly zmanipulované. Propaguje teorii, že lednový útok Trumpových příznivců na sídlo Kongresu se ve skutečnosti odehrál v režii FBI. A také zpochybňuje účinnost očkování proti covidu-19.

Vystupuje autoritativně, vždy tvrdí, že má vše podloženo důkazy. Podle kritiků je ale zároveň nebezpečným alibistou, který za svoji "pravdu" vůbec neručí.

Před dvěma roky ho například modelka Karen McDougalová zažalovala za pomluvu, když o ní Carlson ve vysílání řekl, že vydírala Trumpa na základě vymyšlené aféry. Carlsonův právník u soudu následně uvedl, že šlo o "přehnané vyjádření", že odvysílaný příspěvek byl postaven tak, že "rozumný divák si nemohl myslet, že slyší fakta".

A když se redaktor listu New York Times nedávno Carlsona v souvislosti s jeho skepsí ohledně účinnosti vakcíny proti covidu-19 zeptal, zda se nechal očkovat, reagoval moderátor, který ve svém pořadu u hostů trvá na jasných odpovědích, po svém. "Kdy jste měl naposledy sex s vaší ženou a jakou polohu? Můžeme si vyměnit intimní detaily," odvětil Tucker Carlson otázkou.

Většinu svých kolegů, amerických novinářů, považuje za "zbabělce, krčící se zvířátka, nehodná respektu".